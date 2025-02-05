يا جماعة الحقوا! في بذور سحرية هترجعلكوا شبابك تاني! عطار ابن حلال قالي عليها! جربوها وهتشوفوا المعجزة بنفسكم!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر بذور الكتان من المكونات الطبيعية الغنية بالفوائد للبشرة حيث تحتوي على مضادات اكسدة واحماض دهنية تساهم في تحسين صحة الجلد يعد سيروم بذور الكتان من الوصفات الفعالة التي تساعد في ترطيب البشرة ومكافحة علامات التقدم في السن في هذا المقال سنتناول طريقة تحضير هذا السيروم وفوائده المتعددة,

فوائد سيروم بذور الكتان للبشرة

يسهم سيروم بذور الكتان في ترطيب البشرة بعمق مما يمنحها نعومة واشراقا كما يساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة بفضل احتوائه على مضادات الاكسدة بالاضافة الى ذلك يعزز هذا السيروم مرونة الجلد ويعمل على تهدئة الالتهابات والاحمرار.

طريقة تحضير سيروم بذور الكتان

لتحضير سيروم بذور الكتان في المنزل يمكن اتباع الخطوات التالية:

في وعاء ضع كوبا من الماء واضف ملعقة كبيرة من بذور الكتان

اترك الخليط على نار هادئة حتى يصل الى درجة الغليان ويبدأ في التكاثف

بعد الحصول على قوام هلامي ارفع الوعاء عن النار واتركه ليبرد

صف الخليط باستخدام قطعة قماش نظيفة للحصول على الجل

اضف ملعقة صغيرة من زيت الجزر و12 قطرة من زيت الورد و12 قطرة من زيت فيتامين E وملعقة صغيرة من الجلسرين الى الجل

امزج المكونات جيدا حتى تتجانس

احفظ السيروم في زجاجة نظيفة ومحكمة الاغلاق في الثلاجة

كيفية استخدام سيروم بذور الكتان

بعد تنظيف البشرة جيدا ضع كمية مناسبة من السيروم على الوجه والرقبة دلك بلطف بحركات دائرية حتى يتم امتصاصه بالكامل يفضل استخدام السيروم مساء قبل النوم للحصول على افضل النتائج يمكن استخدامه يوميا او حسب الحاجة.

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