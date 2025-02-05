انت الأن تتابع خبر تعرف على أغرب التفاعلات الغذائية.. ما هي الأطعمة غير المتوافقة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قد يكون هناك العديد من الأطعمة على المائدة ، ولكن إذا تم تناول بعض الأطعمة معًا ، فقد تعاني من عسر الهضم ومشاكل في الجهاز الهضمي. قد تكون بعض التفاعلات الغذائية خطيرة. في استمرار لهذا المقال ، تبحث مجلة دلتا بعض التفاعلات الغذائية اليومية. قبل معرفة الأطعمة التي لا يجب أن نتناولها معًا ،

يجب مراعاة بعض النقاط:

هذه التفاعلات لا تعني المواد الخام التي يتم دمجها لطهي جميع أنواع الطعام.

يقصد به الطعام الذي لا يجب تناوله معًا أو على التوالي.

لا تظهر التفاعلات وعدم توافق الطعام دائمًا على الفور مضاعفات حادة تلفت انتباهنا.

في بعض الأحيان، تسبب هذه التفاعلات بالتدريج وبسبب التكرار المرض.

في بعض الأحيان يؤدي فقط إلى تفاقم المرض.

ما هي الأطعمة غير المتوافقة؟

لمعرفة الأطعمة الضارة التي نأكلها معًا، ابق معنا.

لا تأكل الزبادي والسلطة معًا

من الأفضل تناول السلطة واللبن بشكل منفصل أو بفاصل ساعة أو ساعتين على الأقل. يمكنك حتى تناول الزبادي قبل الوجبات والسلطة بعد الوجبات. لمرافقة الطعام ، تعد الخضروات ، وخاصة الريحان والطرخون والكراث ، ذات الطبيعة الدافئة ، أفضل الخيارات.

لا تأكل الزبادي مع المخللات

إذا كنت ترغب في استخدام المخللات لمرافقة طعامك أو يحتوي طعامك على عصير الليمون ، فمن الأفضل أن تنسى تناول الزبادي ومنتجات الألبان. لأن كلاهما له طبيعة باردة. إذا تم تناولها في نفس الوقت ، فسيصاب الشخص بنزلة برد.

لا تأكل الزبادي مع السمك

كلما كان الطعام باردًا ، زادت صعوبة تناوله. الزبادي له طعم بارد ويجب عدم تناوله مع الأسماك التي لها أبرد طعم بين اللحوم. لأنه ينتج الكثير من البلغم الخام في الجسم.

يحظر استهلاك الزبادي ومنتجات الألبان مع اللحوم

يتسبب تناول الزبادي مع أي نوع وكمية من اللحوم في ظهور بقع جلدية ، ويمكن أن يؤدي استخدام اللحوم مع الزبادي على المدى الطويل إلى زيادة احتمالية ظهور البقع والقروح نتيجة إنتاج المخاط.

عدم تناول الكربوهيدرات والبروتينات الحيوانية

ربما يكون من الطبيعي أن تأكل الكربوهيدرات والبروتين في نفس الوجبة ، وربما كنت تفعل ذلك منذ سنوات. لكن هل هذا هو الطريق الصحيح؟

أظهرت النتائج أن هضم النشويات يستغرق ساعتين و 4 ساعات لهضم البروتينات ، ولكن عندما يتم تناول هذين معًا ، يستغرق هضم الطعام 13 ساعة.

عدم تناول مزيج الحليب والموز

الحقيقة أن تركيبة حليب الموز ستؤخر عملية الهضم وتسبب اضطرابات النوم. أظهرت الأبحاث أن تناول حليب الموز يمكن أن يتسبب في إنتاج مواد سامة في الجسم. يمكن أن تسبب هذه المشكلة أيضًا احتقان الجيوب الأنفية ونزلات البرد والسعال والحساسية لدى الشخص. من ناحية أخرى ، على الرغم من أن كلا هذين الطعامين حلو المذاق ، إلا أن حالتهما بعد الهضم مختلفة تمامًا.

لا تأكل البطيخ والعسل معًا

تتفاعل المركبات الموجودة في هاتين المادتين الصالحتين للأكل مع بعضها البعض ، ونتيجة هذا التفاعل هي تكوين مادة صلبة. لهذا السبب ، إذا تم تناول البطيخ والعسل معًا ، فإن تصلب المادة الناتجة عن مزيجهما يجعل عملية الهضم صعبة للغاية على الجهاز الهضمي.

عدم تناول الحبوب مع الحليب وعصير البرتقال