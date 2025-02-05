انت الأن تتابع خبر وصفات طبيعية روعة لفرد الشعر الخشن وأنت في بيتك ولا حاجة لشراء مستحضرات التجميل الغالية الثمن !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأشياء التي يتم الحرص عليها من جانب النساء في الفترة الحالية هي التوازن بين العناية بجمال المظهر الخارجي لها وتوفير النفقات التي كانت تصرف في هذا الشأن كون الاسعار الخاصة بمستحضرات التجميل أصبحت في غير المتناول للكثير من الناس خاصة تلك التي تستعمل في العناية بالشعر وتحويل الشعر المجعد والخشن إلى ناعم لكن من الممكن أن نحصل على ذات النتائج بتكلفة أقل من خلال استعمال وصفات طبيعية رائعة سنعمل على توضيحها كما يلي .

مكونات وصفة الحليب والعسل لفرد الشعر

كوب من الحليب كامل الدسم.

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة التحضير

في البداية يتم الخلط بين كافة المكونات معا من أجل الحصول على خليط على درجة عالية من التجانس ثم يتم توزيعه على أجزاء الشعر بالكامل مع تمشيط الشعر بمشط واسع

تترك لمدة ساعة كاملة مع الحرص على غسل الشعر بالماء الفاتر والشامبو

نكرر تلك الوصفة مرتين في الاسبوع من أجل الحصول على افضل النتائج

مكونات وصفة الصبار وزيت الزيتون لفرد الشعر

2 ملعقة كبيرة من جل الصبار الطازج.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من النشا.

طريقة التحضير