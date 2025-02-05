انت الأن تتابع خبر طريقة عمل ماسك الكركم الساحر في شد البشرة .. بشرتك هتبقى روعة في ثواني !! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - من الطرق التي يتم أن يتم اللجوء لها من أجل الحصول على مظهر مميز وجذاب بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالجلد والبشرة هي التي تتعلق باستعمال الوصفات والمكونات الطبيعية التي تساعد في شد الجلد والبشرة ومنحها المظهر الشبابي لأطول فترة ممكنة ولعل تلك الوصفات التي أخذت في الانتشار نتاج لما أحدثته من نتائج مذهلة يجعل الكثير من السيدات يرغبن في التعرف على طرق تحضيرها والتي سنعمل على توضيحها من خلال ما يلي من سطور في المقال .
مكونات عمل ماسك الكركم في المنزل
- ملعقتان أو ثلاث ملاعق من الكركم المطحون.
- ملعقة من عسل النحل.
- ملعقة من زيت جوز الهند الطبيعي.
- ملعقة من الزبادي.
طريقة التحضير
- في البداية يتم الخلط بين ” الكركم المطحون مع عسل النحل ” ثم نضيف له زيت جوز الهند والزبادي
- ثم يتم العمل على مزج المكونات بشكل جيد معا من أجل الحصول على خليط متجانس
- ثم يتم تنظيف الوجه جيدا من خلال استعمال غسول مناسب للبشرة ومن ثم يتم تجفيفها
- ثم يتم تطبيق هذا الماسك على أنحاء الوجه بشكل كامل بأطراف الأصابع مع التأكد من أنه موزع بشكل متساو
- تجنبي الاقتراب من العين
- ثم نترك الماسك على البشرة مدة 15 دقيقة حتى تمتص المكونات
- ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ مع إزالة الماسك بشكل مناسب
- اغسلي وجهك بالماء البارد لغلق المسام .