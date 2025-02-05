انت الأن تتابع خبر طريقة عمل ماسك الكركم الساحر في شد البشرة .. بشرتك هتبقى روعة في ثواني !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الطرق التي يتم أن يتم اللجوء لها من أجل الحصول على مظهر مميز وجذاب بشكل كبير خاصة فيما يتعلق بالجلد والبشرة هي التي تتعلق باستعمال الوصفات والمكونات الطبيعية التي تساعد في شد الجلد والبشرة ومنحها المظهر الشبابي لأطول فترة ممكنة ولعل تلك الوصفات التي أخذت في الانتشار نتاج لما أحدثته من نتائج مذهلة يجعل الكثير من السيدات يرغبن في التعرف على طرق تحضيرها والتي سنعمل على توضيحها من خلال ما يلي من سطور في المقال .

مكونات عمل ماسك الكركم في المنزل

ملعقتان أو ثلاث ملاعق من الكركم المطحون.

ملعقة من عسل النحل.

ملعقة من زيت جوز الهند الطبيعي.

ملعقة من الزبادي.

طريقة التحضير