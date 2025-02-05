انت الأن تتابع خبر "إبداع طبيعي في مطبخك" العشبة السماوية السحرية... تودّع الحصوات العنيدة، وتقلِّل نسبة السكر التراكمي، وتنقي الكبد، وتعزز كفاءة الكلى!" والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - الكزبرة هي إحدى الأعشاب التي لا تحظى بالكثير من الاهتمام، رغم أنها توجد في كل مطبخ عربي تتميز هذه العشبة برائحتها القوية وتعد واحدة من التوابل الشهيرة التي تستخدم في تحضير الأطباق في مختلف أنحاء العالم، بفضل رائحتها العطرية المميزة وطعمها اللذيذ، بالإضافة إلى الفوائد الصحية العديدة التي تقدمها تحتوي بذور الكزبرة المجففة على زيت عطري يستخدم كمنكه أو كدواء، في حين يتم استخدام البذور نفسها كتوابل تشبه الكمون والكراوية، وتساعد في إضافة نكهة مميزة للعديد من الأطعمة.

فوائد الكزبرة للجسم

من الناحية الصحية، تعتبر الكزبرة من النباتات التي تعمل على “تنظيف” الجسم من السموم، مما يساعد في الوقاية من العديد من الأمراض إذ تساهم الكزبرة في تنقية الكبد والكلى والبنكرياس، حيث تعمل على إزالة الدهون من الكبد، وتعزيز وظائف الكلى، ومنع تكون الحصوات الكلوية، كما تساهم في الحفاظ على مستويات السكر المعتدلة في الدم.

تتمتع الكزبرة بفوائد عديدة أخرى، فهي غنية بالمعادن التي تساعد على تطهير الجسم من السموم، وتجذب المعادن الثقيلة من الدم لتنقية الأعضاء الداخلية والأنسجة للحصول على أقصى استفادة من الكزبرة، يمكن استخدام عدة طرق، منها:

ماء الكزبرة

هذه الطريقة تعتبر من أبسط الطرق للاستفادة من الكزبرة يمكن غلي حزمة من الكزبرة الطازجة في كوبين من الماء لمدة 15 دقيقة، ثم تصفيتها وتناول الماء المبرد على مدار اليوم تكرار هذه العملية لفترة سيحسن صحة الجسم بشكل ملحوظ، خاصة فيما يتعلق بصحة الكلى.

حساء الكزبرة والليمون