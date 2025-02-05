انت الأن تتابع خبر «مش هتعرف للكيماوي طريق!.. ».. دكتورة شهيرة توجه رسالة حادة لـجميع مرضى السرطان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في خطوة جريئة وغير تقليدية، أثارت طبيبة متخصصة في العلاج الطبيعي والطب البديل جدلا واسعا بدعوتها العلنية لمرضى السرطان لتناول عشبة طبيعية وصفتها بأنها قد تكون أكثر فاعلية من العلاج الكيميائي في بعض الحالات وأكدت الطبيبة أن هذه العشبة، التي غالبا ما تهمل، قد تشكل دعما كبيرا لجهاز المناعة وتساعد في مكافحة الخلايا السرطانية بطرق طبيعية وآمنة، مما يجعلها خيارًا يستحق الدراسة لمن يبحثون عن بدائل علاجية.

الرجلة: كنز طبي مخفي

العشبة التي تشير إليها الطبيبة هي “الرجلة”، وهي نبات معروف بخصائصه الغذائية والعلاجية الفريدة وتحتوي الرجلة على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة، وأحماض أوميغا-3، بالإضافة إلى الفيتامينات والمعادن الأساسية التي تعزز مناعة الجسم وتقلل من احتمالية انتشار الخلايا السرطانية ويؤكد خبراء التغذية أن هذه العشبة تساهم في تقليل الالتهابات ومكافحة الأمراض المزمنة، مما يجعلها إضافة قيمة لنظام غذائي مرضى السرطان.

كيف تساعد الرجلة في محاربة السرطان؟

تشير الأبحاث الحديثة إلى أن الرجلة تحتوي على مركبات نباتية قوية مثل الفينولات والفلافونويدات، التي تلعب دورا رئيسيا في منع انتشار الخلايا السرطانية وتقليل الإجهاد التأكسدي في الجسم، كما تتمتع هذه العشبة بخصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، مما يعزز صحة الجهاز المناعي ويمنح الجسم القدرة على مواجهة الأمراض علاوة على ذلك، يساعد تناول الرجلة بانتظام في تقليل الأعراض الجانبية للعلاج الكيميائي، مثل التعب والغثيان، مما يحسن من جودة حياة المرضى أثناء رحلة العلاج.

تغيير النظرة التقليدية للعلاج