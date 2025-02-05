انت الأن تتابع خبر وصفه مبهره.. انسي البثور والبقع السوداء مقشر النشا والخل في ثواني هتكونى ملكة جمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد وصفة النشا لإزالة البثور من الوصفات التي يبحث عنها الكثير، فوصفات النشا تحتل شهرة واسعة في الفترة الحالية ويتم البحث عنها كثيرًا ذلك وأن لمكون النشا فوائد عظيمة جدًا سواء بالنسبة إلى البشرة أو الشعر، وموضوعنا اليوم يناقش موضوع من أكثر المواضيع أهمية في مجال العناية بالبشرة وهو التخلص من بثور الأنف التي تظهر على الوجه وتؤثر في مظهره، فيمكنكم الآن التخلص منها بسهولة بخطوات بسيطة من خلال بعض الخلطات الطبيعية.

كيفية تحضير وصفة النشا لإزالة البثور

المكونات المطلوبة لعمل الوصفة:-

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

زيت جوز الهند الطبيعي.

عصير ليمون.

قطعة قطنية.

ماء ورد.

خطوات تحضير خلطة النشا لإزالة بثور الوجه:-

أضيفي المكونات كلها مع بعضها في علبة واحدة صغيرة واخلطيهم جيدًا.

اغسلي وجهك جيدًا ونظفيه من أي شوائب أو إضافات قد تؤثر في نجاح الوصفة.

اغمسي قطعة القطن في الخليط وابدئي في فردها على المنطق التي بها بثور وغالبًا ما تكون منطقة الأنف.

اتركي القطعة القطنية على المنطقة لمدة لا تقل عن خمسة عشر دقيقة ثم قومي بإزالتها وستجدي أن البثور خرجت.

مرري قطعة من الثلج على المنطقة التي تمت إزالة البثور منها حتى يتم غلق مساق البشرة المفتوحة ورطبيها جيدًا.

كرري الوصفة مرة واحدة يوميًا ومن الأفضل أن تكون أثناء الليل قبل النوم مباشرة حيث أنه في الصباح لا تكون آمنة بسبب أشعة الشمس الحارة.

أسباب ظهور البثور السوداء في الوجه

قد تظهر بثور الأنف في المرأة بشكل خاص بسبب تغير هرموناتها الداخلية والتي تؤدي إلى ظهور البثور والرؤوس السوداء على الأنف.

ارتفاع نسبة هرمون ديهدروتستوسترون أيضًا تعمل على ظهور البثور وخاصة في مرحلة المراهقة التي يكون الجسم يبدأ في التكوين النهائي الذي سيثبت عليه.

إفراط إفراز الغدة الدهنية التي تعمل على سد مسام البشرة وبسبب انسداد المسام تتراكم الزيوت داخل الجلد مما يجعلها تظهر على شكل رؤوس وبثور سوداء.

استخدام مستحضرات تجميل والمكياج بإفراط يجعل المسام تنسد بشكل كبير وبالتالي تظهر البثور على البشرة بكثافة.

الجيلاتين لإزالة الرؤوس السوداء