انت الأن تتابع خبر "فتاة سورية في عمر الزهور"... تتناول منقوع القرنفل على الريق وبعد 7 أيام تفاجأت بتغيرات مذهلة في جسمها ... دراسة علمية تكشف السر! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت فتاة سورية في مقتبل العمر بتناول منقوع القرنفل يوميًا على معدة فارغة، وبعد أسبوع واحد، لاحظت تغيرات ملحوظة في حالتها الصحية، مما أثار دهشتها.

بحسب دراسة علمية نشرتها “هيلث لاين”، يعتبر القرنفل، الذي يمتاز بنكهته العطرية والحلوة، غنيًا بالعديد من الخصائص الطبية التي استخدمها البشر عبر العصور.

فوائد القرنفل على الريق