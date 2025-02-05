«ياريت حد قالي عليها من زمان!!»... عشبة الكولاجين الطبيعية التي ستعيدك إلى العشرينات من عمرك

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رياض - احمد صلاح - يعتبر اللبان من المواد الطبيعية التي تحمل فوائد كبيرة للبشرة، فهو يساعد في تحسين نضارتها ويعزز من صحة الجلد بشكل عام، يمتاز اللبان بخصائصه المضادة للشيخوخة بفضل احتوائه على الكولاجين الطبيعي، مما يجعله من المكونات المثالية لمكافحة التجاعيد والخطوط الدقيقة، في هذا المقال سنستعرض بعض الوصفات الطبيعية التي تحتوي على اللبان والتي ستساعدك في الاستفادة من فوائده للبشرة.

فوائد اللبان للبشرة

يُعتبر اللبان من العلاجات الطبيعية التي تمنح البشرة العديد من الفوائد، ومنها:

مكافحة التجاعيد: يعمل اللبان على تنشيط خلايا البشرة ويساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

تحفيز إنتاج الكولاجين: يحتوي اللبان على مركبات طبيعية تساعد على تحفيز إنتاج الكولاجين في البشرة، مما يؤدي إلى تحسين مرونتها.

تنقية البشرة: يساعد اللبان في تنظيف البشرة من الشوائب ويمنحها مظهرًا مشرقًا وصحيًا.

طريقة تحضير كريم اللبان والنشا

يمكنكِ تحضير كريم اللبان في المنزل بسهولة باستخدام مكونات بسيطة وفعّالة. إليكِ طريقة التحضير:

المكونات:

3 ملاعق كبيرة من لبان الذكر البودرة.

1 ملعقة كبيرة من النشا.

قطرات من ماء الورد.

1 ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند.

صندوق بلاستيكي محكم الإغلاق للتخزين

طريقة التحضير:

1. تحضير اللبان: اغسلي كمية مناسبة من اللبان جيدًا، ثم قومي بنقعها في الماء المغلي طوال الليل.

2. تحضير الخليط: في اليوم التالي، قومي بتصفية اللبان من الماء، ثم أضيفي إليه كمية مناسبة من النشا، امزجي المكونات جيدًا أثناء تبريدها حتى يذوب النشا تمامًا.

3. تسخين الخليط: سخني خلي اللبان والنشا على نار متوسطة، ثم أضيفي بضع قطرات من ماء الورد.

4. إضافة زيت جوز الهند: استمري في التقليب حتى تحصلي على قوام لزج، بعد أن يصبح الخليط جاهزًا، ارفعيه عن النار واتركيه ليبرد تمامًا.

5. التخزين: قومي بتخزين الكريم في حاوية محكمة الإغلاق في الثلاجة لمدة تصل إلى 15 يومًا.

طريقة الاستخدام