انت الأن تتابع خبر فكرة ماخطرتش على بال أحد قبل كده!!.. هل فكرت يوماً بشرب ماء البامية؟!.. فوائد ذهبية ازاي مكناش نعرفها من زمان!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البامية من الخضروات المفيدة والمميزة التي يوجد بها عدد كبير من الفوائد التي يحتاجها الجسم والقيم الغذائية الهامة والغير متوفرة في أغلب أنواع الخضروات، ويتم تحضير البامية بطرق مختلفة في الطهي وذلك من خلال استخدامها في الطواجن والشوربة ونحو ذلك، ولكن من العجيب عدم تقبل الكثير من الأشخاص البامية المطبوخة مما يتسبب ذلك في فقد الفوائد الصحية، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم طريقة الإستفادة من البامية الخضراء بدون تتناولها.

طريقة تحضير منقوع البامية

يعتبر ماء البامية هو الحل الأمثل للاستفادة من فوائد البامية بعيدا عن تناولها كنوع من أنواع الخضراوات المطبوخة، ويتم تصنيع هذا الماء من خلال أخذ كمية مناسبة من البامية ومن ثم غسلها جيدا بالماء ووضعها داخل كمية وفيرة من الماء الفاتر لمدة لا تقل عن 24 ساعة أي بمثابة تمل منقوع البامية، بعد ذلك يتم استخدام الماء في إعداد الأطعمة المختلفة وإدخاله للوجبات اليومية، ولذلك سوف يتم الحصول على فوائد البامية الصحية بدون تناولها بشكل مباشر.

فوائد البامية الصحية

تحتوي البامية على عدد كبير من الفوائد الصحية التي يمكن معرفتها من خلال النقاط الآتية: