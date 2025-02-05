"عشبة هبطت من السماء".. استخدموها بهذه الطريقة لمدة 3 أيام فقط وقولوا وداعًا للكرش ودهون البطن.. مفعولها سحري!!

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رياض - احمد صلاح - عشبة ورق الغار من الأعشاب التي احتلت شعبية كبيرة في جميع المطابخ، حيث يتم استخدامها كنوع من أنواع البهارات من أجل إضافة نكهة مميزة وفريدة للطعام، وبالإضافة إلى ذلك فإنها غنية بالعديد من الفوائد الصحية المفيدة للجسم، فقد أثبتت الدراسات الحديثة فعالية ورق الغار في التخلص من الوزن الزائد، وسوف نوضح كيفية استخدام ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد في التالي.

فوائد ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد

يحتوي ورق الغار على العديد من المركبات التي تساهم في تكسير الدهون والتخلص من الوزن الزائد،

وتتمثل أهم تلك الفوائد في التالي:

تعمل على تمويل الدهون الثلاثية ثالى أحادية مفيدة للجسم وبالتالي منع تراكم الدهون في منطقة البطن والأرداف.

تساهم في منح الشعور بالشبع وبالتالي سد الشهية والمساهمة في استهلاك كمية أقل من الطعام.

تساهم في رفع معدل الحرق في الجسم وبالتالي حرق جميع السعرات الحرارية الموجودة في الجسم.

مكونات مشروب ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد

يعد مشروب ورق الغار من أشهر المشروبات الغنية بالعديد من المركبات الفعالة للتخلص من الوزن الزائد،

ويمكن تحضير المشروب باستخدام المكونات التالية:

ورق غار.

نعناع.

ليمون.

عسل أبيض.

طريقة تحضير مشروب ورق الغار

يمكن تحضير مشروب ورق الغار للتخلص من الوزن الزائد، وذلك من خلال التالي: