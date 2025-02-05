طريقة تفتيح البشرة بمكونات طبيعية وغير مكلفة ومتوفرة في المنزل

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رياض - احمد صلاح - كل فتاة تحلم بأن يكون لديها بشرة بيضاء ومشرقة ونضرة، لكن أغلب الفتيات تلجأ إلى مستحضرات التجميل، لكن من المعروف أنها تكون ضارة للغاية للبشرة، كما أنه توجد وصفات عدة طبيعية يتم استخدامها في تفتيح البشرة، إذ أنه يتم استخدام مكونات طبيعية من بينها النشا والكركم وكذلك البيض والعسل وغيرهم من المكونات الأخرى الطبيعية التي يكون لها نتيجة فعالة للغاية في تفتيح لون البشرة، لهذا فإن أغلب النساء تتساءل عن طريقة تحضير هذه الوصفات من المنزل والمكونات غير مكلفة كمستحضرات التحميل التي يكون سعرها باهظ للغاية ولا يكون لها مفعول وتكون ضارة.

وصفة بياض البيض والنشا

بياض البيض من المكونات الطبيعية والمفيدة للغاية للبشرة عند مزجها مع النشا، إذ أنه يعتبر مزيج مذهل ورائع لتفتيح البشرة، هذا بجانب أنه يقوم بإزالة العيوب الموجودة في البشرة والتي تكون متمثلة في وجود بقع وكذلك زيادة التجاعيد وغيرها من العيوب الأخرى.

المكونات

بياض بيضة واحدة.

نشأ “ملعقة واحدة فقط”.

طريقة التحضير والاستخدام

من المعروف أن بياض البيض وكذلك النشا لهم مفعول سحري للغاية في تفتيح البشرة وجعلها نضرة ومشرقة،

وفيما يلي خطوات التحضير:

في البداية قومي بإحضار طبق عميق ومن ثم ضعي به ملعقة نشا.

بعد ذلك قومي بوضع بياض البيض وتابعي التقليب.

بعدها قومي بمزج الخليط جيداً إلى. إن يتكون معك مزيج متماسك.

قومي بفرد المزيج على البشرة.

بعد ذلك اتركيه حتى مرور ما يقرب من حوالي ربع ساعة.

قومي بغسل وجهك جيداً بواسطة الماء، ومن ثم كرري استخدام هذه الوصفة حتى مرتين كل أسبوع وسوف تحصلين على أفضل النتائج المرجوة.

فوائد بياض البيض للبشرة

من المعروف أن بياض البيض يقم بالمساهمة في شد البشرة وهذا لأنه يشتمل على الكثير من الخصائص التي تقوم بشد المسام، هذا بجانب أنه يقوم بمنع وجود الرؤوس السوداء في البشرة، وكذلك الرؤوس البيضاء، هذا بجانب أن بياض البيض يخلص البشرة من الإفرازات الدهنية الموجودة بها، هذا بجانب أنه يقوم بالمساعدة على منع حب الشباب وكلك يقضي عليه تماماً

مكونات وصفة تفتيح البشرة

كركم “ملعقة واحدة”.

½ ملعقة كريم مرطب.

عسل أبيض “ملعقة واحدة فقط”.

طريقة التحضير والاستخدام

الكركم من بين المكونات التي يتم استخدامها في وصفات تفتيح البشرة ويكون لها مفعول سحري وفعال، هذا بجانب العسل الأبيض،

وفيما يلي طريقة تحضير الوصفة: