انت الأن تتابع خبر هتصغري 20 سنة لورا!!.. ما هي الفاكهة التي تقلل علامات الشيخوخة وتخفي آثار تقدم السن.. هتخليكي قمر 14..!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - علامات التقدم في السن والتجاعيد التي تظهر على البشرة وهذا ليس بالضرورة أن يكون مرتبط بعمر معين بل أن الإهمال في روتين العنايه بالبشره قد يسرع من ظهور التجاعيد وذلك بالفعل يعتبر مشكلة كبيرة للنساء، ولكن هناك بعض الفواكه التي يمكن أن نقوم بتناولها بما يساهم في الحفاظ على نضارة البشرة وتعزيز إنتاج الكولاجين فيها لتبدو بشكل أصغر في العمر ومن بينها الفاكهه الذهبيه تابعونا لمزيد من التفاصيل.

الفاكهة الذهبية للحفاظ على البشرة

نجد ان الفاكهه الذهبيه تلك الجملة ما هي إلا مصطلح مستعار يمكن إطلاقه على جميع أنواع الفواكه التي يمكن ان تحسن من صحة البشرة وأخص بالذكر في هذا الموضوع فاكهة الأناناس فهي من الفواكه الغنية بفيتامين سي، ومعروف مدى فوائده في تعزيز إنتاج الكولاجين بما يساهم في شد البشرة وإزالة الخطوط الدقيقة الموجودة فيها كما ان الاناناس يعمل على مد الجسم بعناصر وفيتامينات هامة يحتاجها لتحسين صحة البشرة ومعظم منتجات العنايه بالبشره اصبح يدخل الأناناس في تركيبها.

فوائد الفاكهة الذهبية في محاربة الشيخوخة