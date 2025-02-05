انت الأن تتابع خبر هتبقا عود فرنساوي.. تركي الشيخ يكشف وصفة جبارة لتخسيس الكرش وحرق الدهون بسرعة هتفقدي 20 كيلو من وزنك في شهر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - القهوة تحتوي على الكافيين الذي يُحفز الجهاز العصبي المركزي، مما يؤدي إلى زيادة معدل الأيض في الجسم هذا يعني أن الجسم يصبح أكثر قدرة على حرق السعرات الحرارية بسرعة أكبر. وفقًا لبعض الدراسات، يمكن للكافيين تسريع عملية حرق الدهون، خاصة عند ممارسة التمارين الرياضية، مما يساعد في تعزيز عملية التخسيس.

تحفيز حرق الدهون:

الكافيين يساهم في تحفيز الجسم على إطلاق الأحماض الدهنية المخزنة في الخلايا وبذلك، يصبح الجسم أكثر قدرة على استخدام هذه الدهون كمصدر للطاقة مع ذلك، يجب أن نلاحظ أن هذا التأثير يبقى مؤقتًا ويعتمد على عوامل مثل النشاط البدني والنظام الغذائي المتبع.

تقليل الشهية وزيادة النشاط البدني: