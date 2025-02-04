انت الأن تتابع خبر «قوة جبارة داخل جسمك».. بذور الكتان تمنحك شباب دائم وصحة قوية! إليك الطريقة الصحيحة لاستخدامها! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مع ارتفاع تكلفة مستحضرات التجميل التي تعالج التجاعيد وتفتيح البشرة، أصبح البحث عن بدائل طبيعية وفعالة أمرًا ضروريًا. كريم بذور الكتان والنشا هو أحد الحلول المنزلية السهلة التي تمنح البشرة إشراقة طبيعية وتساعد على شدها،

بفضل احتوائه على مكونات طبيعية تعمل بفعالية دون أي تأثيرات جانبية ضارة.

يحتوي هذا الكريم على مادة طبيعية شبيهة بالبوتوكس تساعد على تقليل التجاعيد وتحسين ملمس البشرة، كما أنه يعمل على إزالة الزيوت الزائدة التي قد تسبب ظهور حب الشباب والرؤوس السوداء.

مميزات كريم بذور الكتان والنشا للبشرة

يقلل التجاعيد ويشد البشرة للحصول على مظهر أكثر شبابًا.

يفتح لون البشرة ويوحدها بطريقة طبيعية وآمنة.

ينظف البشرة بعمق ويمنع انسداد المسام، مما يقلل من حب الشباب.

يرطب البشرة ويحميها من الجفاف دون الحاجة إلى مستحضرات كيميائية.

نتائجه تظهر خلال ثلاثة أيام فقط عند الاستخدام المنتظم.

طريقة تحضير كريم بذور الكتان والنشا في المنزل

المكونات:

1 ملعقة كبيرة من النشا

1 كوب من جل بذور الكتان

1 ملعقة صغيرة من الفازلين

1 ملعقة كبيرة من زيت اللوز المر

خطوات تحضير الكريم:

في وعاء مناسب، ضعي جل بذور الكتان والنشا.

ضعي الوعاء فوق حمام بخار وقلّبي المزيج حتى يصبح سميك القوام.

ارفعي الخليط من على النار واتركيه ليبرد قليلاً.

أضيفي الفازلين وزيت اللوز المر، ثم امزجي المكونات جيدًا حتى يصبح القوام كريمي ناعم.

احفظي الكريم في برطمان زجاجي معقم داخل الثلاجة، واتركيه حتى صباح اليوم التالي.

كيفية استخدام الكريم للحصول على أفضل النتائج

ضعي الكريم على بشرة نظيفة قبل النوم يوميًا للحصول على أفضل النتائج.

دلكي الكريم بلطف بحركات دائرية لتعزيز امتصاصه في الجلد.

اتركيه على البشرة طوال الليل ثم اشطفيه بالماء الفاتر في الصباح.

للحصول على نتائج سريعة، يُفضل تكرار الاستخدام يوميًا لمدة 3 أيام على الأقل.

فوائد كريم النشا وبذور الكتان للبشرة