انت الأن تتابع خبر"معجزة من السماء".. عشبة مهملة بعشرين جنيه هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الستين.. إليكم طريقة الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعد كريم النشا وبذور الكتان من أفضل العلاجات الطبيعية التي تحتوي على مكونات تعمل على شد التجاعيد والتخلص منها بشكل نهائي، كما يساهم في تفتيح البشرة بشكل طبيعي بالإضافة إلى ذلك، يساعد هذا الكريم في التخلص من الدهون الزائدة التي تسبب ظهور حب الشباب والبثور السوداء، مما يعزز مظهر البشرة بشكل عام أهم ما يميز هذا الكريم هو أنه خالٍ من المواد الكيميائية الضارة بالبشرة على المدى الطويل، ويعطي نتائج رائعة عند الاستمرار في استخدامه كما أن جميع مكوناته متوفرة ورخيصة، ويمكن تحضيره بسهولة في المنزل دون الحاجة لمجهود كبير تظهر نتائج هذا الكريم على الوجه في أقل من ثلاثة أيام، وسوف نتعرف في هذا المقال على طريقة تحضير كريم النشا وبذور الكتان الفعال في إزالة التجاعيد.

مكونات كريم النشا وبذور الكتان

يتكون هذا الكريم من مجموعة من المكونات الطبيعية المتوفرة في معظم محلات العطارة، وهي:

ملعقة من النشا.

كوب من جل بذور الكتان.

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من زيت اللوز المر.

طريقة تحضير كريم النشا وبذور الكتان

قومي بإحضار وعاء وضع فيه جل بذور الكتان والنشا، ثم ضعي الوعاء فوق بخار ماء امزجي المكونات حتى تحصلي على مزيج ثقيل.

ارفعي الوعاء عن بخار الماء واتركيه جانبًا ليبرد قليلاً.

أضيفي الفازلين وزيت اللوز المر، وامزجيهم جيدًا حتى تتكون لديكِ خليط كريمي.

ضعي الكريم في برطمان واحتفظي به في الثلاجة استخدميه يوميًا قبل النوم واتركيه حتى الصباح.

فوائد كريم النشا وبذور الكتان للبشرة

هذا الكريم يعمل على شد البشرة والتقليل من التجاعيد.

يساهم في تفتيح البشرة بشكل طبيعي.

يساعد في القضاء على الدهون الزائدة التي تسبب حب الشباب والبثور السوداء.

طريقة عمل ماسك بذور الكتان للبشرة