انت الأن تتابع خبر منها"تنميل اليدين أو القدمين" .... طبيب فرنسي يكشف 8 علامات تظهر في الجسم تشير إلى الإصابة بالسكري الصامت... اكتشفها الآن والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - في مقطع فيديو لطبيب فرنسي كشف خلاله عن أعراض مرض السكرى الصامت عن عدد 8 علامات تقريبا تعتبر علامات مخدرة تنذر من يصاب بها بأنه سوف يكون مريض بالسكري الصامت ولعل من أبرز تلك العلامات تنمية اليدين والقدمين أو التعب والإرهاق المستمر وغيرها من الأمور الأخرى تابعونا للتفاصيل.
ماهو السكري الصامت
- مرض السكر او السكري الصامت ويعف أيضا بالقاتل الصامت لأنه يؤثر على الأداء العام للجسم بشكل خطير ويتسبب تدريجيًا في مضاعفات خطيرة تؤدي إلى مشاكل في القلب وتلف الكلى ومشاكل متعلقة بالرؤية، وهناك الكثير من الأعراض المصاحبة لمرض السكري، هوا من أكثر الأمراض المزمنه المنتشرة في العالم وكان في الماضي ليس له دواء وكان أإلب الناس يموتون بسببه ولكن في العلم الحديث أكتشفو دواء له وهوا إبر الأنسلولين.
علامات مبكرة تنذر بالإصابة بمرض السكر الصامت
- العطش الشديد: في الطبيعي يحتاج الجسم 15.5 كوبا تقريبا (3.7 لترا) فعند زيادة الكمية بشكل مفرط حيث ممكن ان تصل الى 7 لتر فهذا يشير الى الاصابه بالسكر.
- كثرة التبول: ينتج التبول كثيرا من العطش الشديد حيث يتناول الشخص كميه كبيرة من الماء ويحتاج الجسم ان يتخلص فنها فإنه يتبولها.
- الشعور المتزايد بالجوع: الشعور بالجوع دائما حيث يتناول الشخص ثلاث وجبات في اليوم اما مرضى السرطان فإنهم يتناولو أكثر من خمس وجبات.
- تشوش الرؤية: تنعدم تقريبا الرؤية عند مرضى السكر لذالك في البداية يكون نظرهم 3على 4.
- الخَدَر أو الوخز في القدمين أو اليدين: يزداد هذا الشعور عند مرضى السكر في أي وقت.
- حالات العدوى المتكررة: هي الأعراض التي تظهر على منطقة الوجه مثل الكحة والسيلان والأنف والحلق والرئتين.
- بطء التئام القرح: وذالك بسبب ضعف التئام الجروح بسبب الالتهاب الزائد
- فقدان الوزن غير المتعمد: يفقد الوزن بسرعه وبدون أي مبرر ويلاحظ هذا الفقدان في غضون 7 أيام.