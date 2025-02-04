انت الأن تتابع خبر منها"تنميل اليدين أو القدمين" .... طبيب فرنسي يكشف 8 علامات تظهر في الجسم تشير إلى الإصابة بالسكري الصامت... اكتشفها الآن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في مقطع فيديو لطبيب فرنسي كشف خلاله عن أعراض مرض السكرى الصامت عن عدد 8 علامات تقريبا تعتبر علامات مخدرة تنذر من يصاب بها بأنه سوف يكون مريض بالسكري الصامت ولعل من أبرز تلك العلامات تنمية اليدين والقدمين أو التعب والإرهاق المستمر وغيرها من الأمور الأخرى تابعونا للتفاصيل.

ماهو السكري الصامت

مرض السكر او السكري الصامت ويعف أيضا بالقاتل الصامت لأنه يؤثر على الأداء العام للجسم بشكل خطير ويتسبب تدريجيًا في مضاعفات خطيرة تؤدي إلى مشاكل في القلب وتلف الكلى ومشاكل متعلقة بالرؤية، وهناك الكثير من الأعراض المصاحبة لمرض السكري، هوا من أكثر الأمراض المزمنه المنتشرة في العالم وكان في الماضي ليس له دواء وكان أإلب الناس يموتون بسببه ولكن في العلم الحديث أكتشفو دواء له وهوا إبر الأنسلولين.

علامات مبكرة تنذر بالإصابة بمرض السكر الصامت