انت الأن تتابع خبر عاجل: دعوات لخفض نسبة السكر في المنتجات المتوافرة بالمتاجر والمولات!!!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - لابد من أن يتم تخفيض نسبة السكر في الأطعمة والمشروبات وهذه ضرورة صحية ملحه قد دعت إليها الأستاذ الدكتورة زينه هلسة وهي المديرة السابقة للصيدلة والصيدلة في وزاره وزارة حيث قدمت طلبها هذا إلى الجهات المسؤولة عن تخفيض نسب السكر في الأطعمة والمشروبات التي تباع في المولات والمتاجر للأشخاص من جميع الفئات العمرية رجال ونساء وأطفال وقالت هلسة إن الإكثار من تناول السكريات له عدة مخاطر مختلفة بخلاف أنه يشكل أمرا سلبيا على مرضى السكر إلى أن هذا الأمر يسبب أيضا اضطرابات التمثيل الغذائي وزيادة الوزن هذا طبعا بخلاف ضعف الإدراك وتسوس الأسنان تابعوا معنا

أهمية تخفيض نسبة السكر

وقد قالت هذه الطبيبة إنه من الضروري أن يتم اتخاذ إجراءات سريعة للحد من استهلاك السكر بين جميع المواطنين واقترحت تطبيق الأساليب المتبعة في دول أخرى مثل الصين والمتمثلة في العمل على أعاده كافة صياغة المنتجات الغذائية خاصة التي تحتوي على السكر وتعزيز التوعية لدى المواطنين حول أضرار السكر على أن يكون هذا من خلال محاضرات وبعض ورش العمل بالإضافة إلى رفع قيمه الضرائب إلى حد كبير على المنتجات الغذائية ذات نسبة السكريات المرتفعة والعمل على تنظيم تسويقها خاصة عندما يتعلق الأمر بالمؤسسات التعليمية.

تأثير السكر على الصحة