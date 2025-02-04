«هتندمي لو رميتيه!».. قشر الليمون مش مجرد مخلفات، اكتشفي فوائده السحرية في البيت!

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رياض - احمد صلاح - تُعتبر عشبة الروزماري (إكليل الجبل) من الأعشاب الطبيعية المفيدة لصحة الجسم، كما أن زيت الروزماري أصبح من أهم الزيوت المستخدمة للعناية بالشعر ومنع تساقطه. في هذا المقال، سنتناول فوائد عشبة الروزماري للجسم وفوائد زيت الروزماري للشعر، بالإضافة إلى كيفية استخدامه بطريقة صحيحة لتحقيق أقصى فائدة.

فوائد عشبة الروزماري للجسم

تحسين وظائف المخ:

يساعد استنشاق عشبة الروزماري على منع انهيار الإستيلين كولين، وهي مادة كيميائية موجودة في الدماغ تلعب دورًا مهمًا في التفكير والتركيز.

يُحسن من وظائف المخ لدى كبار السن المصابين بمرض الزهايمر.

تقليل التوتر وتحسين الحالة المزاجية:

تعمل رائحة الروزماري على تخفيف مستويات هرمون الكورتيزول، الذي يُعرف بتأثيره الضار على الجسم.

تحفيز الدورة الدموية:

يساعد تدليك زيت الروزماري على تحفيز الدورة الدموية، مما يجعله مفيدًا للأشخاص الذين يعانون من برودة الأطراف.

يُستخدم أيضًا في علاج مرض الرينود، الذي يؤدي إلى تضيق الأوعية الدموية في الأطراف.

فوائد زيت الروزماري للشعر

تحفيز نمو الشعر:

يُستخدم زيت الروزماري في حالات تساقط الشعر الغزير ويُعزز نمو بصيلات الشعر.

يُعد علاجًا فعالًا لحالات الصلع الوراثي، حيث يمنع هرمون التستوستيرون من مهاجمة بصيلات الشعر.

طريقة الاستخدام الصحيحة: