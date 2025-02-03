انت الأن تتابع خبر أقوى نظام غذائى لمحاربة الخلايا السرطانية وتنظيم سكر الدم.. طبيب يكشف التفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أصبح الصيام المتقطع من الأنظمة الغذائية الرائجة التي يوصي بها الكثير من الخبراء لتحسين الصحة العامة، وتنظيم الوزن، وتعزيز الطاقة، وهو ما كشف عنه طبيب متخصص حول تجربته الشخصية وتأثير الصيام المتقطع على حياته اليومية وصحته البدنية والنفسية.تجربة الصيام المتقطع

بدأ الطبيب بتطبيق نظام الصيام المتقطع لمدة 14 ساعة يوميًا، ومع مرور الوقت وصل إلى صيام يمتد لمدة 20 ساعة في اليوم، وذكر في مقطع فيديو أنه يتناول آخر وجبة له في الساعة 9:30 مساءً، وتكون عادة وجبة خفيفة تحتوي على بيض، ثم يخلد إلى النوم بعد ساعتين من تناول الطعام.

التمارين الرياضية والماء أولًا

عند الاستيقاظ صباحًا، يبدأ الطبيب يومه بتناول نصف لتر من الماء، ثم يمارس التمارين الرياضية لمدة ساعة كاملة في النادي، وبعد التمرين، يشرب نصف لتر آخر من الماء ثم يتوجه إلى عيادته، حيث يتناول القهوة والماء لمواصلة يومه بنشاط.

تأثير الصيام على الجسم

وتكون الوجبة الأساسية في الساعة 5:30 مساءً، تليها وجبة خفيفة بعد أربع ساعات، وأوضح الطبيب أن الصيام المتقطع له تأثيرات صحية مهمة، مثل تنظيم مستويات السكر في الدم، القضاء على الخلايا السرطانية، وإنقاص الوزن الزائد، كما يساهم هذا النظام في تحسين جودة النوم وتحسين الحالة النفسية بشكل عام.