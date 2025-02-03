انت الأن تتابع خبر 60 دقيقة قيلولة تضاعف خطر السكتة الدماغية والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة أجرتها جامعة فودان في شنغهاي الصينية، أن القيلولة الطويلة التي تصل إلى 60 دقيقة تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية والسكري 2 .

بينما القيلولة لمدة 30 إلى 40 دقيقة تعزز التركيز.

وأجرى علماء من معهد التغذية بجامعة فودان في شنغهاي بتحليل البيانات حول أنماط النوم وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية لدى أكثر من 90 ألف شخص تزيد أعمارهم على 50 عاماً.

ووجدوا أن أولئك الذين ينامون بانتظام لمدة ساعة على الأقل في وقت الغداء كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 23 %.

ويؤكد الباحثون أن روتين النوم غير الصحي يؤدي إلى التهاب بالأوعية الدموية التي تغذي المخ، مما يزيد من مخاطر الجلطة، مشيرين أن ممارسة القيلولة أثناء النهار شائعة في جميع أنحاء العالم.