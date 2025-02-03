اعملي تاتو طبيعي في البيت...وصفه القرنفل لصبغ الحواجب في البيت بلون بنى جذاب احلي من الكوافير وصالونات التجميل

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رياض - احمد صلاح - وصفه القرنفل لصبغ الحواجب في البيت بلون بنى جذاب، يعتبر القرنفل أحد العناصر التي لها مفعول مذهل بصبغ شعر الحواجب وتكثيفه طبيعيًا يجعلك تتجنب نهائيًا التاتو والتخلص من مشكلة ضعف ووجود الفراغات وعدم التعرض لسقوطها، وذلك بدافع اشتماله على فيتامينات ومعادن غنية على سبيل المثال فيتامين سي والماغنيسيوم وكذلك الكالسيوم، لذا فيما يلي سوف نقدم لكم كيفية استخدامه من أجل ذلك الغرض.

وصفه القرنفل لصبغ الحواجب في البيت

يعتبر القرنفل من اكثر المكونات الطبيعية الفعالة في صبغ الحواجب بطريقة امنه وفعاله

المكونات

إحضار بعض أعواد القرنفل اليابس من عند العطار أو من أي متجر يبع ذلك.

وعاء.

كوب من الماء.

طريقة الإعداد والاستخدام:

وضع هذه الأعواد في وعاء على نار هادئة، ثم يتم تقليبهم حتى درجة التحميص ويتحول لونه إلى اللون الأسود.

ثم بعد ذلك يرفع من على النار ويتم وضعه جانبًا حتى يبرد قليلًا.

ثم يتم تعيين رسمة الحواجب بشكل متساوي باستعمال قلم الحواجب من أجل تيسير عملية الصبغ.

مسك عود من القرنفل ويتم تمشيط الحاجب به من الداخل إلى الخارج حتى تنتهى من ملئ الفراغات وتلوين الجلد بشكل تام.

طريقة استخدام القرنفل في تكثيف الحواجب

أعواد من القرنفل

خلاط كهربائي ويتم استعمال الكبة للطحن.

نصف ملعقة من زيت الزيتون.

مصفاه.

ماسكرا قديمة نظيفة.

التحضير والاستخدام

يتم تحميص أعواد القرنفل المجففة في وعاء على نار هادئة.

ثم بعد ذلك يرفع من على النار ثم يوضع في إناء الخلاط لكي يتم طحنه جيدا ويتحول إلى بودرة ناعمة.

من الممكن أن يتم تصفية المسحوق الناجم من أجل التخلص من وجود أي كتل أو أجزاء خشنة به.

أخذ ملعقة من المسحوق ويوضع عليها 1/2 ملعقة من زيت الزيتون ويتم مزج العناصر معًا

حتى يصير المزيج متماسك القوام وليس سائلا.

يتم وضع هذا المزيج على الحواجب بشكل يومي باستعمال فرشاة ماسكرا قديمة.

ويترك لمدة عشين دقيقة ثم يمسح الخليط بواسطة قطنة مبللة.

الدوام على استعمال الوصفة لمدة 14 يوم على الأدنى من أجل الحصول على نتائج سريعة ومرضية