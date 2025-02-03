ستبهري الجميع بإطلالتك.. تكثيف الحواجب طبيعيا بدون تاتو أو مايكروبليدنج لنتائج ساحرة ستغار صديقاتك

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رياض - احمد صلاح - تزايد البحث عن طريقة تكثيف الحواجب طبيعيا حيث تضيف الحواجب السمكية الكثيفة شكلًا مميزًا للعين بصفة خاصة والوجه بصفة عامة ولحسن الحظ هناك العديد من الوصفات المنزلية الاقتصادية القادرة على حل هذه المشكلة بدلًا من اللجوء إلى العلاجات التجميلية ذات التكلفة العالية وهذا ما سنقوم بتوضيحه في السطور القادمة.

تكثيف الحواجب طبيعيا

هناك العديد من الخلطات والمواد الطبيعية القادرة على تعزيز نمو شعر الحواجب حيث تعد هذه الوصفات اختيارًا مثاليًا للراغبين في الحصول على حواجب كثيفة رائعة.

زيت جوز الهند وفيتامين E

لتكثيف الحواجب بطريقة طبيعية وآمنة عليكِ إتباع الوصفة التالية:

المكونات

3 ملاعق من زيت جوز الهند.

عدد كبسولتين من فيتامين E.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يفضل تدفئة الخليط السابق في الميكروويف لمدة 20 ثانية.

باستخدام فرشاة ماسكارا قديمة يتم توزيع الخليط على الحواجب مع مراعاة التدليك بحركات دائرية لطيفة لتنشيط الدورة الدموية.

ينصح بتطبيق هذه الوصفة ليلًا وغسل الحواجب جيدًا في الصباح.

الألوفيرا

تساعد الألوفيرا أو هلام الصبار على تغذية ونمو شعر الحواجب وذلك من خلال اتباع التالي:

المكونات

ملعقة صغيرة من هلام الصبار.

القليل من عسل النحل.

4 نقط من زيت جوز الهند.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها البعض.

نوزع الخليط على الحواجب ويترك لمدة نصف ساعة ثم يشطف بالماء.

يفضل تكرار هذه الوصفة يوميًا لضمان الحصول على النتيجة المطلوبة في غضون أيام قليلة.

زيت الزيتون والعسل

حقق هذا الثنائي الرهيب نتائج مذهلة نظرًا لاحتواء زيت الزيتون على مجموعة من الفيتامينات الهامة لتحضير هذه الوصفة ينبغي اتباع التالي:

المكونات

½ ملعقة من زيت الزيتون.

القليل من العسل.

الطريقة

نخلط المكونات السابقة مع بعضها جيدًا.

يطبق الخليط على الحواجب ويترك لمدة 30 دقيقة ثم يشطف بالماء الدافئ.

في نهاية