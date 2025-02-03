"مفاجأة من العيار الثقيل" عشبة سماوية تذيب دهون البطن في 72 ساعة تذويب خيالي... جربها بهذه الطريقة وودّع الكرش نهائياً !"تفاصيل"

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رياض - احمد صلاح - مشروب النعناع وورق الغار له فوائد صحية عديدة، حيث يساعد في التخلص من الدهون غير المرغوب فيها في منطقتي الكرش والأرداف بسرعة ملحوظة ودون الحاجة لاتباع نظام غذائي قاسي أو ممارسة الرياضة يتمتع ورق الغار بقدرة كبيرة على تفتيت الدهون العنيدة، بينما يعمل النعناع على تنظيف الجسم من السموم، مما يعزز إشراقه وجماله في ما يلي طريقة التحضير والمكونات للحصول على جسم رشيق وبطن مسطحة.

فوائد النعناع وورق الغار

يعتبر مشروب النعناع وورق الغار مفيدا في عملية التخسيس، ولكن من المهم أن ندرك أن لا وجود لمشروب سحري يمكنه القضاء على الدهون بسرعة بدون تغيير في نمط الحياة والنظام الغذائي.

لا يوجد دليل قاطع على أن هذا المشروب يمكنه حرق 2800 سعرة حرارية في الأسبوع بمفرده.

يمكن أن يساعد النعناع في تقليل الشهية لدى البعض، ولكن تختلف النتائج من شخص لآخر.

يمتلك النعناع وورق الغار خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات، لكن لا توجد أدلة قوية على أنهما يمكنهما طرد السموم بشكل كبير.

يساعد شرب الماء في الحفاظ على ترطيب البشرة ويدعم الرشاقة العامة.

قد يساهم النعناع في تهدئة الجهاز الهضمي وتقليل الانتفاخ، لكن يفضل استشارة الطبيب قبل استخدامه لعلاج مشاكل الهضم.

طريقة التحضير:

المكونات:

3 ورقات من ورق الغار.

ماء مغلي.

عسل نحل حسب الرغبة.

طريقة التحضير:

في كوب كبير، ضع ورق الغار والنعناع المطحون.

صب الماء المغلي فوق المكونات وامزج جيدًا.

غطِ الكوب واتركه حتى يبرد إلى درجة دافئة.

يُفضل شرب المشروب قبل النوم بساعة للحصول على أفضل النتائج، ويمكن تناوله أيضًا في الصباح والمساء لتعزيز الفوائد.

ملاحظة: