"معجزة عشبة طبيعية كالسحر" ستخلصلك من الادوية والحرمان نهائياً تخفض السكر التراكمي في الدم في غضون دقائق

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رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة نشرت في دورية “الكيمياء والأحياء” عن نتائج مبشرة لنبات كمثرى البلسم، المعروف أيضًا بـالحنظل، في تقليل مستويات السكر في الدم، والدراسة التي أجراها فريق بحثي بقيادة الدكتور مون جيا تان من الأكاديمية الصينية للعلوم في شنغهاي، أشارت إلى أن المركبات النشطة في هذا النبات قد تقدم بديلاً طبيعيًا للأدوية التقليدية لمرض السكري، مع تجنب العديد من الآثار الجانبية المحتملة.

كيفية تأثير النبات على مستويات السكر في الدم

أوضحت الدراسة أن مركبات نشطة في نبات الحنظل تُعرف باسم “كوكوربيتان تريتوربينويدس” تلعب دورًا هامًا في تنظيم الجلوكوز في الدم، وتعمل هذه المركبات على تنشيط مستقبلات الجلوكوز (GLUT4)، مما يساعد في نقل الجلوكوز من مجرى الدم إلى الخلايا بفاعلية، وبالتالي تحسين عملية التمثيل الغذائي وتقليل مستويات السكر بشكل طبيعي.

نتائج واعدة في التجارب المعملية

عند اختبار تأثير مركبات كمثرى البلسم على فئران تتبع نظامًا غذائيًا عالي الدهون، لوحظ انخفاض ملحوظ في مستويات الجلوكوز في الدم، إلى جانب تحسن في حرق الدهون، كما أظهرت التجارب أن أحد المركبات كان الأكثر فعالية بين باقي المركبات الأخرى في تحقيق هذه الفوائد.

إمكانات طبية مستقبلية