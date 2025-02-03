انت الأن تتابع خبر "العشبة المعجزة" إعادة الأمل والحياة للشعر.. عشبة مثل السحر توجد في كل منزل دون أن تعلم الكنز العجيب الذي تحتويه!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر إكليل الجبل من الأعشاب التي تستخدمها النساء للشعر لأنها تستخدم في الوصفات الطبيعية المفيدة للشعر، وهذا النوع من النباتات العطرية الذي لديه العديد من الخصائص لتحسين الصحة الجمالية، لذلك يمكن الاعتماد عليه في حل مشاكل فروة الرأس مثل: التلف والقشرة والتقصف وتساقط الشعر، لذلك سوف نقوم بتوضيح طريقة استخدام إكليل الجبل للعناية بالشعر

وصفة إكليل الجبل للشعر

يمكن استخدام إكليل الجبل لعلاج مشاكل الشعر وتعزيز نموه وأيضًا زيادة كثافته، لذلك سوف نقوم بتوضيح المكونات،

وطريقة التحضير، وطريقة الاستخدام من خلال التالي:

المكونات

معلقة كبيرة من الصبار.

ملعقة من زيت إكليل الجبل.

ملعقة من زيت الحلبة.

طريقة التحضير

يجب احضار وعاء صغير، ثم نضع فيه زيت الحلبة وزيت إكليل الجبل.

ثم إضافة زيت الصبار ومزجهم جيدًا.

طريقة الاستخدام

يستخدم إكليل الجبل للتخلص من مشاكل الشعر والتقصف الزائد وترطيب الخصلات،

وتتمثل طريقة الاستخدام في الآتي:

ضعي الخليط على مناطق جذور الشعر حتى الأطراف، ثم قومي بتدليك فروة الرأس لبعض الدقائق.

ثم يترك لمدة 30 دقيقة ويشطف تمامًا بالماء الدافئ.

ختامًا،