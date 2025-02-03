انت الأن تتابع خبر «سر رهيب في مطبخك».. شاب أردني يكتشف عشبة سحرية تنظف القولون في ٥ دقايق وهتريحك من معاناة سنين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم الأعشاب الطبيعية توجد نباتات تمتلك قدرات مذهلة على تحسين الصحة من بين هذه النباتات تبرز السنامكي كعشبة ذات فوائد متعددة خاصة في مجال تنظيف القولون والتخلص من الفضلات المتحجرة ورغم توفرها في معظم المطابخ إلا أن الكثيرين يجهلون قيمتها الحقيقية.

السنامكي ودورها في تنظيف القولون

تعتبر السنامكي من الأعشاب المعروفة بقدرتها على تحفيز حركة الأمعاء مما يساعد في تنظيف القولون والتخلص من الفضلات المتراكمة تحتوي هذه العشبة على مركبات تعرف بالجليكوسيدات التي تعمل على تليين البراز وتسهيل خروجه مما يجعلها فعالة في علاج حالات الإمساك المزمن.

كيفية استخدام السنامكي

لاستخدام السنامكي بفعالية يمكن اتباع الخطوات التالية:

تحضير الشاي نقع ملعقة صغيرة من أوراق السنامكي المجففة في كوب من الماء المغلي لمدة عشر دقائق ثم تصفيته وتناوله.

الجرعة المناسبة يفضل تناول هذا الشاي في المساء قبل النوم حيث يبدأ مفعوله عادة بعد ٦ إلى ١٢ ساعة مما يتيح تنظيف القولون في الصباح.

الاحتياطات والتحذيرات

بالرغم من فوائد السنامكي العديدة يجب استخدامها بحذر حيث أن الاستخدام المفرط أو الطويل الأمد قد يؤدي إلى تعود الأمعاء عليها مما يقلل من فعاليتها كما يُنصح بتجنب استخدامها من قبل النساء الحوامل أو المرضعات والأشخاص الذين يعانون من أمراض معوية مثل التهاب القولون.

فوائد إضافية للسنامكي

بالإضافة إلى دورها في تنظيف القولون تستخدم السنامكي في الطب التقليدي للمساعدة في: