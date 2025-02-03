انت الأن تتابع خبر شيخ كبير قالي عليها!!.. تعبت من السحر والمس بيتك مليان مشاكل إليك وصفه ورق الغار... يعالج من بعض الأمراض العضوية والنفسية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يستخدم ورق السدر في السحر والحسد منذ القدم، وقد ذكر العديد من العلماء ميزات هذه الشجرة مقارنة مع باقي النباتات إذ تعتبر لها مكانة عالية ومميزة جعلتها تكتسب أهمية كبيرة لدى المسلمين ومن فوائد ورق السدر أنه يعالج السحر والحسد والعين بطريقة محددة سنوضحها لاحقًا.

ورق السدر للسحر والحسد

يعتبر استعمال ورق السدر في السحر والحسد مفيدًا، كما أظهرت ذلك تجارب علماء وشيوخ موثوقين ورغم عدم ذكر السنة النبوية لعلاج السحر بالسدر، إلا أنها احتوت على العديد من الأحاديث الإيجابية حول السدر بشكل خاص، وأوضحت استخداماته التي تعزز من قيمته الدينية.

شجرة السدر تعتبر شجرة مباركة وهي من أشجار الجنة والأكثر أهمية، أنها من نوع الشجرة التي توجد في أعالي الجنة بالقرب من عرش الرحمن وقد أشار الشيخ الشعراوي إلى أن سدرة المنتهى هي نفسها شجرة النبق المعروفة، والتي يُطلق عليها أيضاً شجرة السدر، حيث أن ثمارها كبيرة وتُشبه “ثمار قلال هجر، كما أنها خالية من الشوك وتختلف كثيرًا عن ثمار النبق الموجودة في الدنيا.

يعود استخدام السدر في علاج السحر والحسد إلى وهب بن منبه، الذي كان أول من ذكر استعمال السدر في الرقية الشرعية حيث قال: يتم أخذ سبع ورقات من السدر الأخضر، ثم تدق بين حجرين وتخلط بالماء ويقرأ عليها آية الكرسي وقد اقتدى به في ذلك الهيتمي وابن حجر العسقلاني.

طريقة استخدام ورق السدر للعين والحسد