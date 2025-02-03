وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر 10 سم وتكثيفه في شهر واحد فقط.. لن يتوقف عن النمو

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رياض - احمد صلاح - وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر هي ما سنخبركم به في السطور التالية، فالجميع سواء كان رجالاً أو نساء يصبون للحصول على شعر كثيف، وإعادة إنبات الشعر في الفراغات والتخلص من تساقط الشعر بوصفة طبيعية، ولأن الهنود يتميزون بوصفاتهم الفعالة في إطالة وتنعيم وتكثيف الشعر، أتينا لكم اليوم ببعض من أسرارهم التي ستمكنكم من تطويل الشعر في أسبوع ومنع تساقطه من أول استخدام.

وصفة هندية رهيبة لتطويل الشعر

قناع لنمو الشعر وإطالته بالخميرة وزيت الخروع

المكونات

15 جرامًا من الخميرة.

ملعقة كبيرة من زيت الخروع.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة من الروز ماري.

طريقة الاستخدام

في كوب زجاجي نظيف يتم وضع الخميرة مع العسل مع ربع كوب من الماء الدافئ.

عندما تتضاعف الخميرة، قم بإضافة الزيت إليها.

قم بتوزيع الخليط على الشعر من الجذور وحتى الأطراف، ثم يترك لمدة نصف ساعة.

يشطف الشعر بالماء الدافئ بدون شامبو للاستفادة من الوصفة.

زيت دوار الشمس لإطالة الشعر

امزج ملعقة من زيت دوار الشمس مع ملعقة من العسل وملعقة من عصير الليمون، ثم أضيفي الخليط إلى كمية صغيرة من الشامبو الذي تستخدمينه لغسل شعرك، ثم ضعي القناع على طول شعرك بالكامل، بعد ساعة اشطفي شعرك بالماء الدافئ.

ماسك الفيتامينات

هذا الماسك سهل التحضير، ومكوناته بسيطة.

المكونات

القليل من زيت الخروع.

القليل من زيت دوار الشمس.

قطرات من الزيت العطري المفضل .

محتويات كبسولات فيتامين (أ) و (هـ).

طريقة الاستخدام