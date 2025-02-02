انت الأن تتابع خبر أقوى الوصفات الطبيعية لتفتيح البشرة وتوحيد لون الجلد بمكونات متوفرة في كل منزل !! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من الأحلام التي ترغب في الوصول لها كل فتاة أو إمرأة أيا كانت المرحلة السنية التي هي عليها هي أن تظل محافظة على جمال البشرة الخاص بها لأطول فترة ممكنة وهو الأمر الذي يعد عملا صعبا وشاقا لكن النتائج تغني عن أي مجهود ولدى المرأة تلك المثابرة من أجل الوصول للغاية من الجمال حيث أن الأمر يحتاج فقط لاستعمال بعض الوصفات الطبيعية التي تساعد في تفتيح البشرة وتوحيد اللون الخاص بها وهو أمر من الممكن أن تجده حاضرا في الوصفات الطبيعية كما يلي .

مكونات عمل وصفة تفتيح البشرة في المنزل

ملعقتان كبيرتان من دقيق الأرز.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير