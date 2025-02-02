كنز رباني ستجديه في بيتك لإزالة الشعر تماماً من الوجه والجسم هيخليكي ناعمة من غير أي شعيرات

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رياض - احمد صلاح - تريدن الحصول على بشرة ناعمة خالية من الشعر تماما وتريدين إزالة الشعر بدون ألم إليك الوصفة الجبارة في إزالة الشعر من جذوره ولكن ليس هذا فقط، بل أنها تؤخر ظهور الشعر لفترة أطول وبتكاليف رخيصة جدا لأن كل مكوناتها موجودة داخل مطبخك، ووصفتنا اليوم هي وصفة الكركم بالحليب إزالة شعر الجسم والمناطق الحساسة بوصفة سهلة وبسيطة وغير مكلفة ومفيدة للجلد والبشرة بنسبة 100%.

كنز رباني ستجديه في بيتك لإزالة الشعر

(وصفة الحليب والكركم)

يساعد قناع الحليب والكركم في إزالة شعر الوجه بكل سهولة هذا فضلا عن أنه يؤخر ظهوره مرة أخرى ويمكن إعداد هذا القناع عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكركم.

مقدار من الحليب يكفي لصنع عجينة أي ما يعادل تقريبا نصف كوب.

طريقة إعداد القناع:

أحضري وعاء عميق ونظيف.

امزجي جميع المكونات داخل هذا الوعاء لتحصلي على عجينة رطبة ولينة يمكن فردها بسهولة على البشرة.

طريقة الاستخدام:

نظفي الوجه جيدا عن طريق غسله بالماء الفاتر والغسول المناسب لنوع بشرتك.

افردي العجينة على الوجه.

اتركيها على الوجه لمدة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة إلى أن تلاحظي أنها جفت تماما.

بعد ذلك افركي العجينة برفق.

ثم تلاحظين نزع الشعر أثناء إزالة العجينة عن طريق الفرك.

بعد ذلك اشطفي وجهك جيدا بالماء الفاتر سوف تلاحظين نتائج مبهرة.

وصفة الشوفان والموز لإزالة الشعر

يتميز الشوفان باحتوائه على كمية كبيرة من مضادات الأكسدة الأمر الذي يجعل البشرة ناعمة ورطبة في نفس الوقت ويمكن إعداد هذا الماسك عن طريق اتباع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة كبيرة من دقيق الشوفان.

ثمرة موز ناضجة ومهروسة.

طريقة الإعداد والاستخدام: