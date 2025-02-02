انت الأن تتابع خبر "مكوّن بسيط متواجد في كل منزل"... تعرّف على العشبة العجيبة المهملة التي تعزز الذاكرة وتعيد الشيوخ شبابًا بفترة قصيرة! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة هيرتفوردشاير البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن مستحضرات نبات الجنكو أو الجنكة “Ginkgo Biloba”، وأظهرت أن استخدام هذه المكملات الغذائية لا يُحسن الذاكرة أو التركيز كما يُشاع وأوضحت الدراسة أن مستحضرات الجنكة لا تظهر أي تأثير إيجابي على تحسين وظائف الإدراك، بغض النظر عن الجرعة أو مدة العلاج، مما يجعل استخدامها مضيعة للوقت والمال.
فوائد عشبة الجنكة
- نشرت هذه النتائج في دراسة حديثة بدوري وشملت أكثر من 1000 شخص من مختلف الأعمار وأكدت الدراسة أن هناك العديد من الأبحاث العلمية الحديثة التي تؤيد نفس النتائج، مشيرة إلى عدم وجود دليل علمي يثبت أن مستحضرات الجنكة تحمي من مرض الزهايمر.
- وفي دراسة أخرى أجراها باحثون من المركز الطبي لعلوم الصحة بجامعة لويزيانا، تم التوصل إلى أن مستخلص الجنكة لا يُحسن وظائف الإدراك لدى مرضى التصلب المتعدد، كما كان يعتقد نشرت هذه الدراسة في مجلة Neurology في بداية سبتمبر، وقد شملت أكثر من 120 مريضًا تم إعطاء المرضى 120 ملليجرام من مستخلص الجنكة مرتين يوميًا لمدة 120 يومًا، وُقارنت النتائج مع مجموعة لم تأخذ أي مستخلص للجنكة وكشفت النتائج عن عدم وجود أي تحسن في وظائف الذاكرة أو التفكير أو الإدراك بين المجموعتين، مما يطرح تساؤلات حول فعالية مستحضرات الجنكة في علاج تدهور الإدراك لدى مرضى التصلب المتعدد.
- أكدت الدراسة أن أهمية هذه النتائج تكمن في تحذير مرضى التصلب المتعدد من الاعتماد على مستحضرات الجنكة، رغم أنها لا تشكل خطرًا صحيًا وتدعو الدراسة إلى استخدام الأدوية الصحيحة والضرورية لعلاج مشاكل التصلب المتعدد، مما يعزز فرص الشفاء ويخفف من الأعراض المرتبطة به.
- من أبرز المستحضرات التي تحتوي على مستخلص الجنكة بيلوبا، جنكو، وتيبونينا فورت، وجنكو بلاس، التي تُستخدم بشكل رئيسي لعلاج اضطرابات الدورة الدموية في المخ، مشكلات الذاكرة وضعف الإدراك، والدوار الحركي.