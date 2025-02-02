انت الأن تتابع خبر "مكوّن بسيط متواجد في كل منزل"... تعرّف على العشبة العجيبة المهملة التي تعزز الذاكرة وتعيد الشيوخ شبابًا بفترة قصيرة! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت دراسة علمية حديثة أجراها باحثون من جامعة هيرتفوردشاير البريطانية عن معلومات جديدة ومثيرة بشأن مستحضرات نبات الجنكو أو الجنكة “Ginkgo Biloba”، وأظهرت أن استخدام هذه المكملات الغذائية لا يُحسن الذاكرة أو التركيز كما يُشاع وأوضحت الدراسة أن مستحضرات الجنكة لا تظهر أي تأثير إيجابي على تحسين وظائف الإدراك، بغض النظر عن الجرعة أو مدة العلاج، مما يجعل استخدامها مضيعة للوقت والمال.

فوائد عشبة الجنكة