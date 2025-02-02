انت الأن تتابع خبر "ابهري الكل بجمالك".. طلعي جمالك المستخبي..أعملي دلكة الكركم والنشا في المنزل وشوفي المفاجأة بنفسك والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر دلكة الكركم والنشا من الوصفات الطبيعية الفعالة التي تستخدمها الكثير من السيدات للتخلص من طبقات الجلد الميت المتراكمة على البشرة هذه الطبقات قد تتسبب في العديد من المشاكل مثل انسداد المسام وتراكم الدهون وظهور البقع الداكنة والتصبغات.

مكونات دلكة الكركم والنشا

ملعقة كبيرة من كركم الوصفات

ملعقة كبيرة من نشا الذرة

ملعقة كبيرة من ماء الورد

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

طريقة تحضير دلكة الكركم والنشا

اخلطي الكركم والنشا جيدا في وعاء.

أضيفي ماء الورد تدريجيا مع الاستمرار في المزج حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

أضيفي زيت جوز الهند وقلبي المكونات جيدا.

طريقة استخدام دلكة الكركم والنشا

بللي جسمك بالماء الدافئ لفتح المسام.

وزعي الدلكة بالتساوي على جسمك مع التركيز على المناطق التي تعاني من تراكم الجلد الميت.

اتركي الدلكة على جسمك لمدة 20 دقيقة حتى تجف.

افركي جسمك بلطف بحركات دائرية لإزالة خلايا الجلد الميت.

اشطفي جسمك بالماء البارد لإغلاق المسام.

فوائد دلكة الكركم والنشا