انت الأن تتابع خبر قنبلة التبيض.. كريم البنجر والنشا الرهيب لتوريد الخدود والشفايف وتبيض البشرة من أول استعمال والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - البنجر والنشا لتوريد الخدود والشفايف ، البنجر من الخضروات الطبيعية التي لها فوائد كثيرة جدا للجسم ولذلك يجب تناول البنجر يوميا لأنه يمد الجسم بعناصر غذائية مفيدة وصحية ولكن الجديد أن في هذه الوصفة أن البنجر يستخدم في توريد الشفايف والخدود أيضا، لأن المرأة تحتاج إلى ترى نفسها جميلة وجذابة حتى تشعر بالثقة في نفسها ولو قامت بشراء مورد الخدود الذي يحتوي على مواد كيميائية تضر على البشرة حيث تؤدي إلى جفاف البشرة وتشقق الشفايف، علاوة على ذلك يكون سعرها عالى جدا بالنسبة للوصفة التي سوف لكم، لمعرفة المكونات وطريقة التحضير يجب عليكم متابعة وقراءة باقي الفقرات القادمة ابقوا معنا وتابعونا.

مكونات وصفة توريد الخدود والشفايف

النشا يدخل في الكثير من الوصفات التي تعمل على ترطيب البشرة والشفايف، ولو أردت البنت شراء منتج يحتوي على نشا سوف يكون سعره عالي، ونحن لا نريد أن تشتري ربة المنزل شراء مثل هذه المنتجات، مع العلم أن الوصفة التي نقدمها لكم لا تسبب حساسية مفرطة مثل أي كريم أو مورد خدود،

ولذلك نحن وجدنا إقبال شديد على هذه الوصفة لما وجدوا لها من نتيجة هائلة وفعالة وتتلخص المكونات في:

حبة كبيرة من البنجر.

ملعقة من معلقة من النشا.

ملعقة من زيت الزيتون.

ملعقة من زيت جوز الهند.

خطوات تحضير الوصفة واستخدامها

جميع المكونات سهلة وبسيطة وآمنة جدا على البشرة ولا تسبب أي مشاكل مثل الوصفات الأخرى، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب جدا في فصل الشتاء لأن الجسم يحتاج إلى ترطيب عالي بسبب قلة تناول شرب الماء،

وتتلخص المكونات في:

يجب تقطيع البنجر ويتم وضعه في الخلاط.

ويتم خفق البنجر في الخلاط.

يتم تصفية البنجر و يتم تقليب النشا وباقي المكونات حتى يذوب النشا.

يتم وضع الخليط على النار ويتم التقليب حتى يتجانس المكونات.

يجب التقليب حتى يذوب النشا.

يجب ترك الخليط حتى يبرد تماما.

يجب وضع الخليط في علبة نظيفة تماماً.

يجب أخذ كمية مناسبة من الكريم على الوجه والشفايف.

يجب الاستمرار على هذه الوصفة لمدة ثلاث شهور.

كما ذكرنا