انت الأن تتابع خبر هتبقي خفيفه زى الريشة.. وصفة سحرية هتخسسك وهتخلصك من وجع المعدة قشور السيليوم العشبة المريحة للبطن والتخسيس جيبيها من أي عطار وهتحسي بالتغيير والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتبر مشكلة التحكم في الشهية من التحديات اليومية التي يواجهها العديد من الأشخاص، خاصة لأولئك الذين يسعون للحفاظ على وزنهم أو تقليل كميات الطعام التي يتناولونها، قد تكون الحلول الغذائية المختلفة مفيدة، ولكن هناك خيارًا طبيعيًا يمكن أن يكون له تأثير كبير على سد الشهية: قشور السيليوم.

ما هي قشور السيليوم؟

قشور السيليوم هي الألياف الطبيعية التي تأتي من بذور نبات السيليوم (Plantago ovata)، وتستخدم عادة لتحسين صحة الجهاز الهضمي، وتتميز قشور السيليوم بقدرتها الكبيرة على امتصاص الماء والتوسع في المعدة، مما يساهم في الشعور بالامتلاء والشبع لفترة أطول.

كيف تعمل قشور السيليوم على سد الشهية؟

زيادة الحجم في المعدة: عند تناول قشور السيليوم مع الماء، فإنها تمتص كميات كبيرة من الماء وتتمدد في المعدة، مما يؤدي إلى زيادة حجم المحتويات داخل المعدة. هذا الامتلاء يساعد على تقليل الشعور بالجوع.

تحسين الهضم: قشور السيليوم تساعد في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يُقلل من الإحساس بالجوع الناتج عن بطء الهضم.

استقرار مستويات السكر في الدم: عندما يتم امتصاص قشور السيليوم في المعدة، فإنها تعمل على تباطؤ عملية امتصاص السكر في الدم، مما يساعد في الحفاظ على مستويات السكر مستقرة ويقلل من الرغبة في تناول الطعام.

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