"بشرتك هتبقي زي الأزاز"...طريقة عمل صابونة وجه طبيعية فعالة للتبيض الفوري وإزالة أي بقع وأسمرار في دقائق"!

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رياض - احمد صلاح - الكثير من النساء يفضلون استخدام المنتجات الطبيعية لتجنب المواد الكيميائية التي قد تضر بالبشرة، حتى في مستحضرات مثل صابون الوجه العادي يمكن استبدال العديد من هذه المنتجات ببدائل طبيعية، مثل تحضير صابونة وجه في المنزل باستخدام مكونات طبيعية مفيدة مثل العسل والليمون والحليب.

طريقة تحضير صابونة وجه طبيعية بالحليب

يعتبر صابون الحليب من العلاجات الفعّالة للتخلص من حب الشباب، وتهدئة التهابات البشرة، مما يساهم في منح البشرة إشراقة ونضارة لتحضيرها، اتبع الخطوات التالية:

المكونات:

ملعقة زيت جوز الهند

ملعقة حليب

ربع ملعقة زيت لوز

ربع ملعقة زيت أفوكادو

نصف ملعقة زيت زيتون

ملعقة كبيرة من زيت عطري مفضل

نصف كيلو من مادة صابونية

طريقة التحضير:

سخني قدر على نار هادئة لإذابة الصابون تمامًا.

أضيفي زيت جوز الهند، الأفوكادو، اللوز، وزيت الزيتون.

أزيلي القدر من النار، ثم أضيفي الحليب والزيت العطري، واخلطي المكونات.

ضعي الخليط في قوالب صابون بعد دهنها بزيت جوز الهند، واتركيها لتبرد وتجمد.

إذا لم تتوفر القوالب، يمكن استخدام علب بلاستيكية صغيرة لتشكيل الصابون.

طريقة تحضير صابونة وجه بزيت شجرة الشاي والفحم

هذا الصابون يساهم في تنظيف البشرة وفتح المسام وتقشير الجلد لتحضيره، اتبع الخطوات التالية:

المكونات:

ربع كيلو صابون زبدة الشيا

10 حبات فحم نشط

ملعقة كبيرة زيت شجرة الشاي

طريقة التحضير: