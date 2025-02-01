انت الأن تتابع خبر "ياريتني جربتها من زمان".. عشبة هتصحي فيك الامل من جديد.. كنز في هذه النبتة التي تحوي الكثير من الأسرار الاستثنائية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الشيح هو أحد الأعشاب الطبيعية المفيدة للعناية بالشعر والجسم بفضل احتوائه على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحسن صحة الشعر هذا بالإضافة إلى أنه يستخدم الكثيرون غسول الشيح للشعر لما له من فوائد عديدة حيث يساعد في تحسين صحة فروة الرأس ويعالج مشاكل الشعر المختلفة وإليكم المزيد من التفاصيل في السطور التالية.

غسول الشيح للشعر

عشبة الشيح تحتوي على مكونات مفيدة لصحة الشعر مما يجعلها خيارا ممتازا لتكثيف الشعر وتطويله لتحضير غسول الشيح يجب تحضير بعض المكونات البسيطة وهي نصف كوب من القطران ملعقة من مسحوق القرفة ملعقة من زيت الزيتون كمية صغيرة من أوراق عشبة الشيح ملعقة من العسل ملعقة من عصير الخرشوف.

طريقة التحضير