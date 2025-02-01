حتى لو سنك فوق الـ 70!!… عشبة موجودة في كل بيت تُعيد الشباب منذ اول استخدام!

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رياض - احمد صلاح - تعتبر مشاكل البشرة من المشاكل المزعجة التي يعاني منها الكثيرة من السيدات والفتياات في مختلف الاعمار، ويرجع ذلك إلى العديد من الاسباب مثل التعرض للشمس لفترات طويلة مما يتسبب في زيادة التصبغات في البشرة، او في حالة التعرض لمشاكل في الهرمونات والتي تؤدي إلى زيادة الحبوب المتواجدة في البشرة، لكن الآن قد اصبحت هناك طريقة طبيعية تسهم في حل كافة مشاكل البشرة منذ الاستخدام الاول، حيث ان السدر يعتبر واحدًا من المكونات السحرية التي تسهم في حل كافة مشاكل البشرة، وكان يتم استخدامه قديمًا في الطب الشعبي والتجميل ايضًا، وللحصول على المزيد من التفاصيل بشأن السدر للبشرة

مكونات ماسك السدر للبشرة

3 ملاعق كبيرة من اوراق السدر المطحونة.

ماء دافئ.

ملعقتين من الزبادي.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة عمل ماسك السدر للبشرة