انت الأن تتابع خبر "مشروب احمر جبار لو استخدمته هيخلي الكل يحتار".. عشبة عجائب تعالج التهابات الحلق وتنظم مستوى الكوليسترول والضغط!" والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الكركديه من المشروبات الصحية المفضلة لدى العديد من الأشخاص بسبب طعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة يُفضل شربه باردا خصوصا في الأجواء الحارة يحتوي الكركديه على العديد من الفوائد الصحية، أبرزها خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
الكركديه وتنظيم ضغط الدم
- يؤكد الدكتور السيد حماد، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن الكركديه يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة، مما يجعله من الأعشاب المفيدة لصحة الجسم بشكل عام يعتبر الكركديه مفيدًا في تنظيم ضغط الدم، حيث أن شربه ساخنًا يساعد في رفع الضغط المنخفض، بينما يساعد تناوله باردًا في خفض الضغط المرتفع.
الكركديه وتحسين المزاج
- يساهم الكركديه في تحسين الحالة المزاجية من خلال تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات القلق والتوتر.
- يساعد الكركديه في تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم.
- يساهم الكركديه في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.
- يعد الكركديه مفيدًا في علاج التهابات الحلق.
توصيات الاستهلاك
- يجب على مرضى السكري أن يتوخوا الحذر عند تناول الكركديه، خاصةً إذا تم تحضيره بإضافة كميات كبيرة من السكر، حيث قد يؤدي ذلك إلى رفع مستويات السكر في الدم كما ينصح بعدم الإفراط في تناول الكركديه، لأنه قد يسبب انخفاضا كبيرا في ضغط الدم.
- يمكنك تجنب دخول جسمك في هذه الحالة بسهولة من خلال اتباع نظام غذائي ونمط حياة صحيين للقلب تشير الدراسات إلى أن الكركديه يتمتع بتأثير مضاد للالتهابات قد يكون مفيدًا للوقاية من أمراض القلب، وذلك بفضل احتوائه على مجموعة من مضادات الأكسدة تعمل هذه المضادات على تقليل الإجهاد التأكسدي وبالتالي السيطرة على الالتهابات.