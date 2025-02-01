انت الأن تتابع خبر "مشروب احمر جبار لو استخدمته هيخلي الكل يحتار".. عشبة عجائب تعالج التهابات الحلق وتنظم مستوى الكوليسترول والضغط!" والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الكركديه من المشروبات الصحية المفضلة لدى العديد من الأشخاص بسبب طعمه اللذيذ وفوائده الصحية المتعددة يُفضل شربه باردا خصوصا في الأجواء الحارة يحتوي الكركديه على العديد من الفوائد الصحية، أبرزها خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

الكركديه وتنظيم ضغط الدم

يؤكد الدكتور السيد حماد، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، أن الكركديه يحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة، مما يجعله من الأعشاب المفيدة لصحة الجسم بشكل عام يعتبر الكركديه مفيدًا في تنظيم ضغط الدم، حيث أن شربه ساخنًا يساعد في رفع الضغط المنخفض، بينما يساعد تناوله باردًا في خفض الضغط المرتفع.

الكركديه وتحسين المزاج

يساهم الكركديه في تحسين الحالة المزاجية من خلال تهدئة الأعصاب وتقليل مستويات القلق والتوتر.

يساعد الكركديه في تنشيط الدورة الدموية وتحسين تدفق الدم في الجسم.

يساهم الكركديه في خفض مستويات الكوليسترول في الدم.

يعد الكركديه مفيدًا في علاج التهابات الحلق.

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