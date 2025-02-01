انت الأن تتابع خبر طريقة عمل كولاجين طبيعي للبشرة في المنزل بمكونات متوفرة واقتصادية .. لبشرة نظيفة ولامعة !!والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من العوامل التي تبقي المرأة بمظهر شاب لأطول فترة ممكنة هي الاهتمام بالتفاصيل الدقيقة التي تعد من بين الأهم مثل العناية بالبشرة والتي تعد من اكثر الأشياء أهمية والتي تدل على مدى تمتع المرأة بالحيوية والنشاط والشباب وهو ما يظهر عليها فإن إهمال العناية بصحة الجلد يكون العقاب عليه سريعا وملحوظ من خلال ظهور بعض مشاكل البشرة وكذلك التجاعيد التي تتسبب في ضيق السيدات بشكل خاص لذا فإننا سنعمل على توضيح الطريقة التي يمكن من خلالها عمل كولاجين للبشرة في المنزل كما يلي .

مكونات عمل كولاجين البشرة في المنزل

ملعقة كبيرة من جل الصبار (الألوفيرا).

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقتان كبيرتان من الحليب السائل أو الزبادي.

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ملعقة من كريم مرطب.

طريقة التحضير