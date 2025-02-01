طريقة عمل كريم البقدونس الرهيب في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة في 10 أيام

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رياض - احمد صلاح - كريم البقدونس السحري لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة، من أهم أنواع الكريمات الطبيعية التي لا تحتوي على أي مواد كيميائية ضارة بالبشرة، بل يحتوي على عناصر غذائية وفيتامينات ومعادن تجعل البشرة شباب ومتألقة دائمًا، وتستطيع أي سيدة أن تصنع هذا الكريم في المنزل بكل سهولة دون عناء أو جهد يذكر، والكريم يحتوي على مكونات بسيطة وغير مكلفة وكلها مواد طبيعية رخيصة الثمن ومتوفرة بكثرة في الأسواق، وينصح الكثير من الأطباء وخبراء التجميل باستخدام الكريمات التي يتم صناعتها من مواد طبيعية لأن فاعليتها كبيرة وغير ضارة بالبشرة على المدى البعيد، والبعد عن مستحضرات التجميل التي يتم صناعتها بمواد كيميائية لأنها تؤثر على البشرة وتسبب لها المشاكل في المستقبل، ومن هذه الكريمات الطبيعية كريم الحلبة والكركم، وكريم الزنجبيل، وكريم الليمون، وكلها تحتوي على عناصر غذائية مفيدة للبشرة،

مكونات كريم البقدونس

يحتوي هذا الكريم على بعض المواد الطبيعية المفيدة والمغذية للبشرة وهى كما يلي:-

حزمة من البقدونس.

حبة من الخيار.

فنجان من الماء الساخن.

ملعقة من النشا.

ملعقة من زيت جوز الهند.

زيت صبار طبيعي.

زيت اللوز.

3 كبسولات من فيتامين هـ.

طريقة التحضير

سوف نتعرف من خلال مقالنا هذا على طريقة تحضير كريم البقدونس السحري في إزالة التجاعيد وتفتيح البشرة بسرعة كبيرة وهى كما يلي:-

نقوم بخلط كمية البقدونس مع الخيار.

نضيف للخليط السابق فنجان من الماء الساخن، ونتركه حتى يبرد الماء تمامًا، ثم نقوم بخلطهم جيدًا في الخلاط الكهربائي.

نقوم بتصفية الخليط جيداً، ثم نقوم بأخذ أربعة ملاعق من الخليط، ونضيف إليهم ملعقة نشا، وملعقة من زيت جوز الهند، ونضعهم على النار مع التقليب حتى يصبح الخليط كريمي.

نقوم بإضافة زيت الصبار الطبيعي، وزيت اللوز، وثلاثة كبسولات من فيتامين هـ إلى الخليط.

نقوم بدهن الكريم على الوجه مرتين كل يوم لمدة عشرة أيام، ويفضل وضع الكريم قبل النوم، وأن نقوم بوضع الكريم في الثلاجة بعد الاستخدام.

أن نقوم بعمل كمية من الكريم صغيرة لأن الكريم صلاحيته 10 أيام فقط.

فوائد كريم البقدونس

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا النوع من الكريمات وهى كالتالي:-

يساعد في التخلص من مشكلة الرؤوس السوداء التي يعاني منها الكثيرين من الجنسين وخاصة في منطقة الأنف والجبين والذقن.

علاج حب الشباب والبثور.

يعطي البشرة الصفاء والنقاء والحيوية.

يعمل على تبييض البشرة وتوحيد لونها، والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة.

يعمل على إزالة التجاعيد، وتأخير علامات الشيخوخة التي تظهر بسبب التقدم في العمر.

يعمل على تنعيم البشرة وترطيبها.

طريقة عمل كريم البقدونس والنشا لإزالة التجاعيد وتفتيح البشرة

يحتوي هذا الكريم على المكونات التالية:-

كوبان من البقدونس المفروم.

أربعة كبسولات فيتامين E.

ملعقتان كبيرتان زيت زيتون.

ملعقتان كبيرتان جوز هند.

ملعقة كبيرة جلسرين.

ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة كريم إيفا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على أبسط طريقة لعمل كريم البقدونس والنشا وهى كالتالي:-

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع جميع المكونات ونخفقهم حتى نحصل على مزيج كريمي.

نقوم بإحضار علبة فارغة ونضع فيها الكريم، ثم نضيف كبسولات فيتامين E ونقلبهم مع بعض جيدًا.

نضع الكريم بالثلاجة 15 دقيقة حتى يصبح متماسك.

نغسل الوجه ونضع عليه الكريم بشكل متساوي، ونتركه 60 دقيقة حتى يجف بالكامل.

نغسل الوجه بالماء البارد، وسوف نحصل على بشرة شديدة البياض وناصعه.

ندهن الكريم ثلاثة مرات في الأسبوع، حتى نحصل على نتائج مضمونة.

طريقة عمل ماسك البقدونس والزبادي

يحتوي هذا النوع من الماسكات على المكونات التالية:-

حزمة بقدونس.

نصف كوب كبير زبادي.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقوم بغسل البقدونس جيدًا، ثم نقوم بسحقه بالخلاط الكهربائي مع المكونات الأخرى.

ننتظر بعض الوقت ثم نقوم بوضع الخليط في مكعبات الثلج ونضعها بالثلاجة.

نأخذ كل يوم مكعب ونمرره على البشرة بشكل دائري، ونترك بقاياه على الوجه مدة 30 دقيقة حتى تتشربه البشرة.

نقوم بشطف الوجه بالماء جيدًا.

طريقة عمل ماسك البقدونس والعسل

يتكون هذا الماسك من المكونات التالية:-

ربع كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة كبيرة عسل نحل.

طريقة التحضير

نقوم بخلط البقدونس المفروم مع العسل في إناء صغير.

نفرد الماسك على البشرة من خلال فرشاة المعجون، ونتركه 35 دقيقة.

بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

نكرر الماسك ثلاثة أيام في الأسبوع، حتى نحصل على نتائج جيدة.

فوائد ماسك البقدونس والنشا

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها البقدونس والنشا وهى كالتالي:-

يعمل على تجديد خلايا البشرة التالفة.

ماسك البقدونس والنشا يعالج جفاف البشرة.

يقضي على البثور وحب الشباب.

يعمل على تحفيز الكولاجين الطبيعي.

يؤخر من ظهور الخطوط الرفيعة بالبشرة التي تظهر حول الجبهة والفم.

يساعد في انسداد المسام الكبيرة بالبشرة.

يحد من ظهور البقع الداكنة في الوجه.

يعمل على تبييض البشرة وتفتيحها بصفة عامة.

ماسك البقدونس والليمون

يحتوي هذا الماسك على المكونات التالية:-

بعض من أعواد البقدونس الطازجة.

ملعقة من العسل الخام.

ملعقة صغيرة عصير ليمون.

طريقة التحضير

سوف نتعرف معكي يا سيدتي على طريقة تحضير ماسك البقدونس والليمون من خلال الخطوات الأتية:-