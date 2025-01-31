انت الأن تتابع خبر هاتحسدي نفسك من جمال بشرتك !! .. خلطة القهوة مع النشا لنضارة البشرة واخفاء جميع العيوب .. مش ها تحتاجي لسنتر تجميل تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - في عالم الجمال والعناية بالبشرة، يبحث الكثيرون عن وصفات طبيعية تمنحهم بشرة نضرة ومشرقة دون الحاجة إلى منتجات كيميائية، من بين المكونات الطبيعية الفعالة، نجد القهوة والنشا، وهما كنز حقيقي للعناية بالبشرة. تجمع هذه الوصفة بين خصائص القهوة المنشطة للبشرة والنشا الذي يعمل على التفتيح وشد الجلد، مما يجعلها خيارا مثاليا لمن يبحثون عن بشرة متألقة وخالية من العيوب.

فوائد القهوة للبشرة

القهوة ليست مجرد مشروب لذيذ يمنحك الطاقة، بل هي أيضًا مكون رائع للعناية بالبشرة،

حيث تحتوي على مضادات الأكسدة والكافيين اللذين يساعدان في:

تقشير البشرة وإزالة الخلايا الميتة.

تحسين الدورة الدموية وإعطاء البشرة إشراقة طبيعية.

تقليل الانتفاخات والهالات السوداء حول العينين.

شد البشرة وتقليل التجاعيد والخطوط الدقيقة.

فوائد النشا للبشرة

النشا هو مكون طبيعي مذهل للعناية بالبشرة بفضل خصائصه المهدئة والتفتيحية، حيث يساعد في:

تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.

امتصاص الزيوت الزائدة، مما يجعله مثاليا للبشرة الدهنية.

تهدئة التهيجات والاحمرار بفضل خصائصه المضادة للالتهابات.

شد الجلد ومنع الترهلات.

طريقة تحضير كريم القهوة والنشا لتفتيح وتبيض الجسم وشد البشرة

المكونات:

ملعقة كبيرة من القهوة المطحونة.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند أو زيت اللوز الحلو.

ملعقة كبيرة من الحليب السائل أو ماء الورد.

طريقة التحضير:

اخلطي القهوة والنشا في وعاء نظيف.

أضيفي زيت جوز الهند (أو زيت اللوز) مع التقليب المستمر.

أضيفي الحليب أو ماء الورد تدريجيًا حتى تحصلي على قوام كريمي ناعم.

ضعي الخليط على بشرتك النظيفة واتركيه لمدة 20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ودلكيه بحركات دائرية لإزالة بقايا الماسك.

رطبي بشرتك بالكريم المناسب بعد التجفيف.

نتائج مذهلة من أول استخدام

باستخدام هذا الكريم بانتظام مرتين إلى ثلاث مرات أسبوعيا، ستلاحظين:

تفتح ملحوظ للبشرة.

تقليل البقع الداكنة والتصبغات.

شد البشرة وتقليل التجاعيد.

توهجا طبيعيا وإشراقة شبابية.

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