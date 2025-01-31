"هتحوشي وتجددي عفشك"..هتزرعي الهيل في البيت وبكل سهوله وبخطوات بسيطة مش هتاخد منك مجهود

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رياض - احمد صلاح - في ظل تزايد التكدس السكاني وندرة المساحات الخضراء، أصبح البحث عن حلول مبتكرة لاستغلال المساحات المهملة أمرًا ضروريًا، ومن بين هذه الحلول، تحويل أسطح المنازل إلى حدائق صغيرة، حيث تتيح هذه الفكرة إمكانية زراعة الأعشاب العطرية مثل النعناع، الريحان، والحبهان بطريقة سهلة وعملية، وإلى جانب توفير مصدر طازج للأعشاب المستخدمة في الطهي، تساهم هذه الحدائق في تحسين جودة الهواء، تقليل التلوث، وإضفاء لمسة جمالية على المنزل، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لمحبي الطبيعة والزراعة المنزلية.

كيفية زراعة الحبهان في المنزل

يعتبر الحبهان من النباتات العطرية التي يمكن زراعتها بسهولة على الأسطح أو الشرفات، وللحصول على أفضل النتائج، يفضل استخدام تربة غنية جيدة التصريف مع وضع البذور في أواني كبيرة لضمان نمو الجذور بحرية، كما ينصح بوضع النبات في مكان يتلقى ضوء الشمس بشكل غير مباشر، مع الحرص على الري المنتظم دون الإفراط في الماء لتجنب تعفن الجذور، وبمجرد أن ينمو الحبهان، يمكن استخدام أوراقه وبذوره في الطهي لإضفاء نكهة غنية على الأطعمة والمشروبات.

الفوائد الصحية للحبهان

يمتلك الحبهان خصائص علاجية قوية تجعله أحد أفضل الأعشاب لصحة الجسم، حيث يساعد في تحسين عملية الهضم، تقليل الانتفاخ، والتخلص من الغازات، كما يحتوي على مضادات أكسدة تعمل على تقوية الجهاز المناعي، إلى جانب دوره في تعزيز صحة الفم والأسنان بفضل خصائصه المطهرة، مما يجعله مكونًا طبيعيًا متعدد الفوائد.

أهمية زراعة الأعشاب على الأسطح