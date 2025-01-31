انت الأن تتابع خبر معجزة النشا والقهوة للتخلص من التجاعيد مدى الحياة سيجعلك شابة فى العشرين من عمرك مفعولة سحرى مش هتصدفى النتيجة الرائعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - النشا والقهوة كنز للتخلص من التجاعيد مدى الحياة ، النشا والقهوة للتخلص من التجاعيد من الوصفات التي يوجد الكثير من الناس الذين لا يعرفون عنها أي شيء فالتجاعيد بلا شك لا أحد يرغب فيها ولا في رؤيتها في وجهه ولذلك كان لزامًا علينا أن نقدم لكم ما نعرفه بخصوص الطرق الطبيعية للتخلص من هذه المشكلة والحفاظ على شباب البشرة وجمالها.

النشا والقهوة كنز للتخلص من التجاعيد مدى الحياة

من أجل الاستفادة من هذه الوصفة فقط حضري المكونات التالية:

كيس نشا.

كمية صغيرة من القهوة.

خل.

زيت زيتون.

ماء ورد.

الطريقة:

خذي معيار محدد لقياس كل المكونات التي تحتاجين إليها فاحضري طبق فارغ وخذي معيار واحد من القهوة.

ومعها معيار مماثل من النشا وابدئي في مزجهما ببعضهما.

ضيفي على ذلك بضع نقاط من الخل وزيت الزيتون بما يتناسب مع الكمية الموجودة في الطبق.

وابدأي بتحريكها ومزجها حتى تتكون بشكل متوازن بعد ذلك أضيفي ماء الورد واستمري في التحريك.

ويحتفظ بهذا الخليط في الثلاجة حتى وقت الاستخدام.

وهنا تأتي خطوة تطبيق المزيج على الوجه فيجب أن تغسلي البشرة التي تحتاجين إلى تطبيقه عليها ببعض ماء الدافئ.

هذا من أجل الحصول على مسام جاهزة وبعدها تطبقي الوصفة على وجهك وأي مناطق مرغوبة ثم تنتظري لبعض الوقت.

ستعلمي أنك جاهزة لتنظيف هذا الماسك من على وجهك حينما تجدينه قد جف.

وحينها فقط يمكنك في البدء بفركه وإزالته من على وجهك ثم غسله ببعض الماء وتنظيفه جيدًا وتجفيفه بلا ضغط.

بعد فعلك ذلك اغسلي وجهك بالماء المثلج.

فوائد ماسك القهوة والنشا

ماذا تتوقعي من هذا الماسك؟ فهو لا يفيدك فقط في التخلص من التجاعيد،

ولكن الأمر أكبر من ذلك حيث أنه يفيدك في التالي:

إخفاء عيوب البشرة بشكل عام والقضاء على مشكلة الشحوب التي تواجه كثير من الأشخاص.

إعطاء البشرة مظهر شبابي ورونق رائع.

كما أنها تصبح نضرة بعد استعمال هذا الخليط حوالي مرتين أو ثلاثة.

تتخلصي مع هذا الخليط من المشكلات التي تواجهها البشرة والتي تعانين منها حينما تخرجين إلى الشارع أو تتعرضي إلى الشمس أو حتى تتعرضي إلى حالة نفسية سيئة.

هذا المزيج قادر على تنظيف بشرتك من الرؤوس السوداء والقضاء على تلك المشكلة تمامًا.

طريقة القضاء على التجاعيد بالجوز هند

مع النشا والشوفان يمكننا اليوم أن نقوم باستغلال ماسك جوز الهند والنشا والشوفان، للقضاء نهائيا على التجاعيد التي تؤثر على البشرة هو مزيج قوي ما بين المواد الطبيعية التي تساعد على تهدئة البشرة، وتهيئتها للتفتيح الجديد البشرة.

المكونات :-

اثنين ملعقة من زيت جوز الهند.

معلقه كبيره من الشوفان .

ملعقتين من النشا.

الطريقة :’

أولا يجب أن نقوم باضافة زيت جوز الهند مع الشوفان .

ويخلط جميع المكونات جيداً. ثم نقوم باضافة النشا تدريجياً ويتم اضافة هذا المزيج على البشرة بعد غسلها جيدا.

ويتم اضافته على الرقبة ويجب أن نبتعد تماما عن العين. انتظري نصف ساعة ثم قومي بغسيل بشرتك جيدا.

ماسك القهوة والطحينة الطحينة

من أفضل المواد الطبيعية التى تساعد على علاج مشاكل البشرة من غمقان وهالات سوداء، بالإضافة أنها تساعد على شد الوجه من التجاعيد، كما انها تعمل على تجدد خلايا البشرة وتغذيها من الداخل،

وذلك عن طريقة وصفة جبارة تتكون من :