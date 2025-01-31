طريقة عمل كريم واقي للشمس بمكونات غير مكلفة ومتوفرة في البيت

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رياض - احمد صلاح - دائما ما تهتم الفتيات والسيدات بأن تكون صاحبة البشرة المشرقة والمتألقة، والتي تحتاج دائما إلى العناية الخاصة والمستمرة بها، وخلال فصل الصيف تتعرض البشرة للكثير من المشاكل الصعبة ومنها الأضرار الناتجة عن التعرض لأشعة الشمس الحارقة، وهناك طرق مختلفة ومتنوعة للحفاظ على البشرة من أشعة الشمس الضارة، والحفاظ على البشرة المتألقة المشرقة باستمرار.

طريقة عمل كريم واقي للشمس

هناك بعض المكونات الطبيعية المتوفرة في البيت والتي يمكن استخدامها في تحضير كريم واقي للشمس، لاستخدامه في فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة الصعبة، ومن بين تلك الوصفات:

وصفة الزيوت:

من خلال مزج نصف كوب زيت زيتون، مع زيت اللوز وربع زيت جوز الهند، ونضيف عليه ملعقة صغيرة زيت التوت الأحمر، وملعقة من زيت بذور الجزر، وملعقة صغيرة من فيتامين هـ، وملعقتين من زبدة الشيا، وتقلب جميع المكونات معاً.

ثم نضيف للوصفة ربع كوب شمع العسل ونقلب جيداً، ونضع 2 ملعقة من أكسيد الزنك البارد ونقلب المكونات جيداً ويتم وضع الواقي على البشرة قبل التعرض للشمس بنصف ساعة.

وصفة الألوافير:

يتم تسخين ملعقة كبيرة من شمع العسل في وعاء، مع ربع كوب زيت جوز الهند أو زيت بذور العنب أو زيت الزيتون أو اللوز ونقلبهما معاً، ويرفع الوعاء من على النار، وعليه نضع 2 كبسولة من فيتامين هـ، و5 ملاعق من أكسيد الزنك تدريجيا.

ثم نسخن نصف كوب من الماء المقطر مع ملعقة كبيرة جل الألوفيرا في وعاء ليصبح دافئ، ثم نضيف خليط الألوفيرا لخليط الزيوت ونقلبهما، ويحفظ الواقي في الثلاجة لحين استخدامه.

فوائد كريم واقي من الشمس