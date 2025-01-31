انت الأن تتابع خبر “اوعى تاكلها حتى لو هتموت من الجوع” .. احذر تناول هذا النوع من المكسرات به سموم فتاكة تؤدي للوفاة .. اعرفها وخلي بالك قبل فوات الأوان !!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعد المكسرات من الوجبات الخفيفة الصحية التي تساهم بشكل كبير في تعزيز صحة الأفراد، ورغم أنها تعتبر وجبة سريعة ومفيدة إلا أن هناك طرقا غير صحية قد تستخدم في تناول بعض الأنواع منها في هذا المقال، سنستعرض بعض الخيارات الصحية لك وللبيئة بالإضافة إلى الإشارة إلى الأنواع التي قد تضر بصحتك.

الجوز: كنز من الفوائد

قد يتفاجأ البعض بمدى فائدة تناول الجوز، لكنه في الواقع يعتبر من المكسرات الصحية التي انتفع بها الناس لقرون طويلة وعلى الرغم من أنه يتطلب بعض الجهد في تحضيره مثل إزالة القشور ونقعه للتخلص من العفص السام، إلا أن فوائد الجوز تفوق مشقة تحضيره يصبح الجوز جاهزا للأكل عندما يتحول لونه إلى البني، وهو يحتوي على بروتينات ودهون صحية بالإضافة إلى العناصر الغذائية المهمة مثل فيتامين C والكالسيوم والفوسفور.

البندق حلوى غنية بالفوائد