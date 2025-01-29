أفضل وصفات طبيعية للبشرة الدهنية

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رياض - احمد صلاح - البشرة الدهنية من أكثر أنواع البشرة التي تحتاج إلي عناية خاصة، وهناك العديد من الأشخاص لا تفضل استعمال المستحضرات الطبية الجاهزة، ويتساءلون دائماً عن أفضل الوصفات الطبيعية، سنتحدث عن أفضل هذه الوصفات خلال السطور التالية.

أفضل وصفة للبشرة الدهنية

وصفة الصبار

يعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية للبشرة التي تساعد على امتصاص الدهون وتنقية البشرة بشكل صحيح،

كل ما عليك هو استعمالها بالطريقة المناسبة وهي:

يتم وضع كمية مناسبة من جل الصبار على يديك.

وتدليك البشرة جيداً قبل النوم يومياً.

ويعمل على التخلص من الدهون الزائدة في البشرة بشكل كبير.

ويمكنك استخدام هذه الوصفة يومياً.

وصفة بياض البيض والليمون

يعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية التي تعمل على تخلص البشرة من البثور السوداء، كما أنها تعتبر من أفضل الماسكات التي تعمل على انقباض مسام البشرة بشكل واضح،

كما أن الليمون مفيد لامتصاص الدهون من البشرة.

عليك هو عمل الماسك بخلط كلاً من بياض البيضة.

معلقة صغيرة من عصير الليمون.

يتم وضعهم علي البشرة وفردهم بشكل صحيح.

يتم تركه علي البشرة حتى يجف تماماً ويتم شطف الوجه بالماء الدافئ.

وبعد ذلك يتم تنشيف البشرة جيداً.

وصفة الطماطم للبشرة الدهنية

تعتبر الطماطم من افضل المواد الطبيعية التي تعمل على قبض مسام البشرة بشكل سريع، لأنها تحتوي علي حمض الساليسيليك،

التي يساعد علي التخلص من أغلب مشكلات البشرة الدهنية.

عليك خلط معجون الطماطم مع معلقة صغيرة من السكر.

يتم وضعها علي البشرة وعمل مساج للبشرة مدة لا تقل عن 10 دقائق.

يتم شطف البشرة بالماء الدافئ بعد ذلك.

روتين البشرة الدهنية

البشرة الدهنية من أكثر الأنواع التي تحتاج عناية خاصة فيجب أن تتبع هذه الخطوات حتى تتمكن من التعرف عليها وهي: