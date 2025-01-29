انت الأن تتابع خبر اوعي تخلي عيالك يعملوها!! .. 4 حاجات بيعملها الأطفال في الشتاء بتسبب التبول المفرط في النوم!! .. ونصايح الدكتور علشان توقفها!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - التبول المفرط أثناء النوم من المشكلات التي قد يواجهها الأطفال، خاصة في فصل الشتاء، وعلى الرغم من أنه يعتبر أمرًا شائعا، إلا أن هناك بعض العوامل التي قد تتسبب في تفاقم هذه المشكلة خلال هذا الفصل، إليك 4 أشياء يفعلها الأطفال قد تؤدي إلى التبول المفرط أثناء النوم في فصل الشتاء، مع نصائح من الدكتور:

شرب السوائل بكميات كبيرة قبل النوم

الأطفال في الشتاء قد يميلون إلى شرب المشروبات الدافئة مثل الشاي أو الحليب قبل النوم للشعور بالراحة والدفء، ومع ذلك يمكن أن يؤدي شرب كميات كبيرة من السوائل إلى تراكم البول في المثانة أثناء الليل، مما يسبب التبول المفرط.

نصيحة الدكتور: يجب تقليل كمية السوائل التي يتناولها الطفل قبل ساعتين على الأقل من النوم، ويفضل أن تكون المشروبات دافئة وغير غنية بالكافيين أو السكر.

ارتداء ملابس ثقيلة للغاية

قد يشعر الأطفال بالبرد في فصل الشتاء، ولذلك يفرطون في ارتداء الملابس الثقيلة. ولكن، إذا كانت الملابس ثقيلة جدًا، قد يؤدي ذلك إلى قلة الراحة أثناء النوم ويؤثر على قدرة الجسم على الاسترخاء بشكل كامل.

نصيحة الدكتور: يجب أن تكون الملابس مريحة ومتوازنة، بحيث لا تكون ثقيلة جدًا ولا خفيفة لدرجة أن الطفل يشعر بالبرد، توفير بيئة دافئة في الغرفة يمكن أن يساعد أيضًا.

الاعتماد على الحفاضات أثناء النوم

في فصل الشتاء، قد يعتاد الأطفال على ارتداء الحفاضات طوال الليل، هذا يسبب شعورا بالراحة الزائدة ويمنعهم من التفاعل مع إشارات جسمهم التي تدل على الحاجة للذهاب إلى الحمام.

نصيحة الدكتور: حاول تدريب الطفل على الذهاب إلى الحمام قبل النوم، وفي حال لم يكن ذلك ممكنا، يمكن استبدال الحفاضات بملابس نوم غير قابلة للتسرب وتوجيهه للذهاب إلى الحمام قبل النوم.

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