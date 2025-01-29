انت الأن تتابع خبر من غير جيم ولا فرهده خلاص!!.. الفنانة “يسرا” تكشف عن عشبة متوفرة في كل بيت فتاكة المفعول تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن بشكل فوري.! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرحت الفنانة المصرية يسرا عن طريقة سحرية وفعالة لتخفيض الوزن بسرعة وبدون الحاجة إلى إتباع ريجيم، وأفادت بأنها استخدمت عشبة الإسبغول الهندية الأصلية للتخسيس وإنقاص الوزن، وتمكنت من خسارة وزنها الزائد في خلال أسابيع قليلة.

استخدام عشبة الإسبغول الهندي في خسارة الوزن

تحدثت يسرا في مقابلة تلفزيونية سابقة عن سر رشاقتها وجمالها وفقدانها الملحوظ للوزن، حيث أوضحت أنها استخدمت عشبة الإسبغول الهندية، التي تستخدم بشكل شائع في بعض الدول العربية لتعزيز فقدان الوزن، وهي مستخرجة من نبات هندي يعرف باسم “لسان الحمل”.

فوائد عشبة الاسبغول