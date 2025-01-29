انت الأن تتابع خبر من غير جيم ولا فرهده خلاص!!.. الفنانة “يسرا” تكشف عن عشبة متوفرة في كل بيت فتاكة المفعول تقضي على الكرش المتدلي وتنقص الوزن بشكل فوري.! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - صرحت الفنانة المصرية يسرا عن طريقة سحرية وفعالة لتخفيض الوزن بسرعة وبدون الحاجة إلى إتباع ريجيم، وأفادت بأنها استخدمت عشبة الإسبغول الهندية الأصلية للتخسيس وإنقاص الوزن، وتمكنت من خسارة وزنها الزائد في خلال أسابيع قليلة.
استخدام عشبة الإسبغول الهندي في خسارة الوزن
- تحدثت يسرا في مقابلة تلفزيونية سابقة عن سر رشاقتها وجمالها وفقدانها الملحوظ للوزن، حيث أوضحت أنها استخدمت عشبة الإسبغول الهندية، التي تستخدم بشكل شائع في بعض الدول العربية لتعزيز فقدان الوزن، وهي مستخرجة من نبات هندي يعرف باسم “لسان الحمل”.
فوائد عشبة الاسبغول
- تعرف عشبة الاسبغول بالعديد من الأسماء وأبرزها “قشر السيلليوم أو القطنه” والتي تستمد من بذور نبات لسان الحمل ذو الأوراق الطويلة والرقيقة، بالإضافة إلى الاسم الشائع لها “عشبة الهليون” التي تحتوي على ألياف غذائية كاملة تعزز الشعور بالشبع والامتلاء.
- تساعد عشبة الاسبغول على تعزيز وظائف القلب والبنكرياس، وتسهيل حركة الأمعاء مما يساعد على تجنب انتفاخ البطن، كما تعمل على إزالة السموم من الجهاز الهضمي، مما يؤدي إلى تحفيز الجسم على فقدان الوزن، وقد أظهرت الأبحاث أن الألياف القابلة للذوبان الموجودة في الاسبغول تساهم في تعزيز الشعور بالشبع والامتلاء، مما يقلل من كمية الطعام المتناولة، وبالتالي تعتبر عشبة الاسبغول من الأعشاب الفعالة في تحسين مستويات الدهون في الجسم ودعم صحة الجهاز الهضمي، كما انها تساهم في تعزيز كفاءة حرق الدهون، مما يساعد على تسريع عملية فقدان الوزن.