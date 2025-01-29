انت الأن تتابع خبر "وشك هاينور من نضارته" !! .. طريقة سحرية لوجه مشرق وخالي من التجاعيد باستخدام كريم نيڤيا والنشا!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - من المعروف أن العناية بالبشرة هي روتين يومي لا غنى عنه لكل امرأة تسعى للحفاظ على بشرتها ناعمة ومتجددة، لكن مع مرور الوقت، تظهر بعض التحديات مثل البقع الداكنة والتجاعيد التي قد تؤثر على إشراقة الوجه. لذا، تعد المستحضرات الطبيعية والمكونات الفعالة حلاً رائعا للحصول على بشرة شابة ومشرقة، في هذا المقال سنتعرف على تركيبة فعالة تجمع بين كريم نيڤيا والنشا لإخفاء البقع الداكنة وتنعيم التجاعيد بشكل طبيعي، بدون الحاجة إلى البوتكس الصناعي الذي قد يحتوي على مواد كيميائية قاسية.

خلطة كريم نيفيا مع النشا

مكونات الخلطة:

كريم نيڤيا: يحتوي كريم نيڤيا على عناصر مرطبة وملطفة للبشرة، مثل زيت الجوجوبا، مما يساعد في تجديد خلايا البشرة.

النشا: النشا غني بالكربوهيدرات والمعادن التي تعمل على تفتيح البشرة والتخلص من البقع الداكنة، كما أنه يعزز من مرونة الجلد ويقلل من ظهور التجاعيد.

طريقة التحضير:

المكونات:

ملعقة صغيرة من كريم نيڤيا

ملعقة صغيرة من النشا

ملعقة صغيرة من الماء الدافئ (لإذابة النشا)

الطريقة :

في وعاء صغير، امزجي ملعقة من كريم نيڤيا مع ملعقة من النشا.

أضيفي الماء الدافئ تدريجياً إلى الخليط حتى يتحول إلى عجينة متماسكة.

ضعي الخليط على بشرتك بعد تنظيفها جيدًا.

اتركيه على بشرتك لمدة 20-30 دقيقة.

بعد مرور الوقت، قومي بغسل وجهك بالماء الفاتر.

فوائد الخلطة:

إخفاء البقع: يساعد النشا في تفتيح البشرة وتقليل ظهور البقع الداكنة، مما يمنح البشرة مظهرا موحدا.

تقليل التجاعيد: يعزز النشا من إنتاج الكولاجين في الجلد ويزيد من مرونة البشرة، مما يساهم في تقليل التجاعيد.

ترطيب البشرة: كريم نيڤيا يعمل على ترطيب البشرة بعمق، مما يساعد على الحفاظ على نعومتها وشبابها.

نصائح إضافية: